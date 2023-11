Omron lancia la Serie TM S: i nuovi robot collaborativi per rivoluzionare l’industria

Omron ha presentato una nuova serie di robot collaborativi – Omron TM S – ampliando la gamma di cobot sviluppata in collaborazione con Techman.

La serie Omron TM S è costituita da 4 modelli da 5 a 14 kg per coprire applicazioni come assemblaggio, pallettizzazione, asservimento macchine, imballaggio e pick and place in diversi settori industriali. Vantano hardware di ultima generazione, funzioni potenziate e certificazioni di sicurezza avanzate. Grazie alle innovative funzionalità di configurazione, promettono un’esperienza d’uso migliorata.

Le caratteristiche dei cobot Omron TM S

In risposta alla crescente richiesta da parte dei produttori di prestazioni e sicurezza ottimizzate in ambienti condivisi con l’uomo, la serie TM S comprende quattro modelli con capacità di carico variabile da 5 a 14 kg e raggio d’azione compreso tra 700 e 1300 mm.

Questi cobot offrono diverse opzioni di montaggio, inclusa l’integrazione su un robot mobile per realizzare una soluzione MoMA (Mobile Manipulator).

Ciascun cobot è equipaggiato con sei giunti rotanti che operano con una ripetibilità di ±0,03 mm e garantiscono sei gradi di libertà a una velocità media tra 1,1 e 1,4 m/s.

I modelli sono disponibili con fotocamere a colori integrate da 1,2/5M pixel (oppure senza). In alternativa gli utenti possono scegliere l’utilizzo opzionale di due telecamere GigE 2D per applicazioni che necessitano una risoluzione superiore.

Il giunto J6 del cobot può raggiungere una velocità di 450°/s, quattro volte più veloce rispetto al modello precedente, migliorando così le operazioni di ispezione.

Focus sulla sicurezza degli Omron TM S

La serie Omron TM S offre un totale di 31 funzioni di sicurezza specifiche, tra cui 12 aggiunte per la nuova generazione.

Questi cobot sono progettati per essere sicuri e facilmente integrabili con una vasta gamma di dispositivi di sicurezza e configurazioni di interruttori, senza necessità di un controllore esterno in molte applicazioni. Tuttavia, a seconda delle velocità impostate e della valutazione dei rischi specifici dell’applicazione, potrebbero essere necessari ulteriori sensori o precauzioni.

I cobot Omron TM S sono certificati secondo gli standard ISO 13849-1 PLd Cat 3 e ISO 10218-1 e sono in fase di ottenimento della certificazione UL/CSA/KC.

Presentano inoltre una classe di protezione IP54 sia per il braccio che per il box di comando (solo versione CA) e sono dotati di protezioni che li rendono idonei all’uso in ambienti puliti come le cleanroom ISO 3 o dove possono venire a contatto con olio da taglio.

Altre caratteristiche degli Omron TM S

Le opzioni di connettività includono segnali analogici/digitali, HDMI, Ethernet LAN, USB, RS232, Ethernet e Modbus TCP/RTU master/slave. Inoltre sono disponibili opzioni aggiuntive per PROFINET ed Ethernet/IP.

Funzionano a frequenze tra i 50-60 Hz con tensione da 100-240 V CA.

La programmazione è resa semplice grazie al controllo con stick robotico di ultima generazione, che si trasforma in un Teaching Pendant completo con display touchscreen.