Omron presenta i nuovi robot mobili autonomi MD-650 e MD-900

Omron ha presentato i suoi nuovi robot mobili autonomi (AMR), MD-650 e MD-900, progettati per gestire carichi medi di 650 kg e 900 kg rispettivamente.

Questi nuovi modelli arricchiscono l’offerta di Omron nel settore dei robot autonomi, rispondendo alle necessità di un ampio spettro di applicazioni legate al trasporto di componenti e materiali, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza nei luoghi di produzione.

Nell’era moderna della produzione industriale, l’enfasi è posta sulla produttività e la qualità, cercando al contempo di alleggerire il carico fisico degli operatori.

Nel settore automobilistico, ad esempio, l’automazione del trasporto dei componenti e dei materiali è cruciale. Questo include la movimentazione di prodotti pesanti in fase di lavorazione o già finiti, così come il frequente spostamento tra processi di piccoli quantitativi di materiale WIP in sistemi produttivi caratterizzati da volumi ridotti ma altamente diversificati.

I robot mobili autonomi, dotati di software intelligenti per la gestione della flotta, possono assumersi queste attività gravose e ripetitive.

I nuovi modelli MD-650 e MD-900

La serie esistente dei robot mobili Omron offre una capacità portante che varia tra i 60 e i 1500 kg. I nuovi modelli MD-650 e MD-900 introducono un nuovo range per carichi medi (650 kg/900 kg).

La loro tecnologia proprietaria garantisce un trasporto sicuro ed omogeneo, facilmente integrabile nei luoghi di produzione dove operatori e macchine condividono lo stesso spazio.

Il software Omron Fleet Manager permette il controllo integrato di fino a 100 robot mobili attraverso un unico sistema, eliminando la necessità di diversi sistemi di gestione della flotta e selezionando automaticamente il robot più adatto per ogni processo in base al carico utile e alla disponibilità.

I nuovi AMR serie MD offrono una serie di caratteristiche e vantaggi chiave, tra cui:

velocità elevata e sicurezza con velocità di trasferimento superiore nella gamma dei carichi medi ed un algoritmo esclusivo per l’aggiramento degli ostacoli

con velocità di trasferimento superiore nella gamma dei carichi medi ed un algoritmo esclusivo per l’aggiramento degli ostacoli controllo integrato di tutti i robot mobili grazie alla tecnologia software proprietaria

grazie alla tecnologia software proprietaria conformità allo standard internazionale ISO3691-4 per la sicurezza.

Omron continuerà a sviluppare robot mobili sicuri e di alta qualità, così come sistemi di controllo software proprietari, per ridurre il carico del trasporto dei materiali in vari settori industriali.

L’obiettivo dell’azienda è quello di creare soluzioni automatizzate che valorizzino le risorse umane e contribuiscano a un futuro prospero per individui, settori produttivi ed ambiente.