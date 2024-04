Voice4You, l’intelligenza artificiale che clona la voce per aiutare chi non può parlare

Sfruttare le potenzialità del voice cloning per ridare gratuitamente voce a tutte quelle persone che non possono più utilizzarla al massimo del loro potenziale per via di lesioni o malattie: è questo l’obiettivo del progetto “Voice4You” di QuestIT, tech company senese specializzata nella realizzazione di tecnologie proprietarie d’intelligenza artificiale.

Voice4You, un progetto tutto Made in Italy, sfrutta l’intelligenza artificiale per risolvere i problemi riconducibili ai “voice disorders”, i disordini della voce. Una condizione che colpisce un numero elevato di persone, in Italia e nel mondo, in deficit spesso momentanei, ma a volte persistenti e che condizionano pesantemente la vita di chi ne è affetto.

Come funziona Voice4You

Secondo un recente report diffuso dalla National Library of Medicine, solo negli USA un adulto su 5 soffre di “voice disorders“. Le motivazioni? Stando allo stesso report, nel 50% dei casi le problematiche derivano dall’abuso o dall’uso improprio della voce stessa.

Il trend, però, non coinvolge solo gli Stati Uniti, ma il mondo intero: come specificato, infatti, dall’Università della California, il 30% della popolazione globale ha riscontrato un problema più o meno serio alle corde vocali.

In Italia, secondo il portale Clic Medicina, addirittura una persona su cinque (20%) è stata colpita da disfonia almeno una volta nella vita.

A queste persone si rivolge Voice4You che permette, in pochi semplici passi, di trasformare pensieri in parole, grazie all’intelligenza artificiale.

Il Voice Cloning può essere addestrato da video, file audio o direttamente dall’utente. Più sono i dati e migliore sarà l’addestramento e il risultato finale​. Dopo qualche ora la voce è disponibile è pronta per essere utilizzata: digitando le parole sarà possibile ascoltare la voce clonata che le pronuncia.

È possibile utilizzare il servizio sia online, per mandare messaggi vocali, sia offline partecipando a conferenze ed eventi come speaker.

“La voce è lo strumento più potente che abbiamo a nostra disposizione. Grazie all’AI ora possiamo aiutare gratuitamente chi ha avuto o tuttora sta vivendo situazioni di disagio”, afferma Ernesto Di Iorio, CEO dell’azienda toscana.

“A livello strettamente operativo, chiunque sia interessato al servizio potrà compilare il form disponibile sul nostro sito. Una volta ricevuta la segnalazione, il nostro team richiederà un file o una registrazione, audio oppure video, contenente la voce da clonare. In seguito, la nostra piattaforma Algho catturerà il tone of voice e, in meno di 24 ore, procederà con la clonazione fornendo così una soluzione capace d’aiutare persone di tutte le età, soprattutto, all’interno di ospedali e centri specializzati”, aggiunge.