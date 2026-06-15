Capire come passare dall’interesse verso l’intelligenza artificiale alla sua applicazione concreta nei processi aziendali: è questo l’obiettivo della seconda tappa degli AI Demo Day 2026, serie di appuntamenti promossi da Nextwork360.
intelligenza artificiale
AI Demo Day 2026: a Milano la seconda tappa dedicata a supply chain e produzione
La seconda tappa dell’evento di Nextwork360, in programma il 18 giugno in modalità ibrida, punta a portare l’AI oltre la teoria per mostrarla all’opera nei processi aziendali. Si parlerà di trend futuri e use case reali, con un focus sulle tecnologie che permettono di ottimizzare i processi di supply chain e procurement.
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ROBOTICA
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