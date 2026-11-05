Fatturato in crescita del 9% a valori correnti nel primo semestre 2026, ma produzione industriale in rallentamento. È il quadro dell’industria elettrotecnica ed elettronica italiana che emerge dai dati di ANIE Confindustria, secondo cui la produzione è aumentata dell’1,7% in volume nei primi sei mesi dell’anno, pur registrando una flessione dello 0,5% nel secondo trimestre.
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Elettrotecnica ed elettronica in crescita nella prima metà del 2026, ANIE chiede più attenzione dalla politica
Nel primo semestre 2026 il fatturato dell’industria elettrotecnica ed elettronica cresce del 9%, ma la produzione rallenta. ANIE Confindustria promuove le risorse della Legge di Bilancio 2027 per fotovoltaico, efficienza energetica e reti, ma chiede incentivi stabili per gli investimenti e interventi urgenti sui costi dell’energia.
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