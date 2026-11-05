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Elettrotecnica ed elettronica in crescita nella prima metà del 2026, ANIE chiede più attenzione dalla politica

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Nel primo semestre 2026 il fatturato dell’industria elettrotecnica ed elettronica cresce del 9%, ma la produzione rallenta. ANIE Confindustria promuove le risorse della Legge di Bilancio 2027 per fotovoltaico, efficienza energetica e reti, ma chiede incentivi stabili per gli investimenti e interventi urgenti sui costi dell’energia.

Pubblicato il 5 nov 2026
elettronica
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Fatturato in crescita del 9% a valori correnti nel primo semestre 2026, ma produzione industriale in rallentamento. È il quadro dell’industria elettrotecnica ed elettronica italiana che emerge dai dati di ANIE Confindustria, secondo cui la produzione è aumentata dell’1,7% in volume nei primi sei mesi dell’anno, pur registrando una flessione dello 0,5% nel secondo trimestre.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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