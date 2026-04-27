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Elettrotecnica ed elettronica: nel 2025 fatturato a +1,9% e produzione a +2,4% nel primo trimestre 2026

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La nota congiunturale trimestrale del Centro Studi di Anie Confindustria evidenzia che mentre il comparto manifatturiero nazionale segna una flessione dello 0,5%, i settori delle tecnologie per l’energia e il digitale chiudono il 2025 in attivo e mostrano un’accelerazione nei primi mesi del nuovo anno. Nonostante la solidità del mercato interno, lo scenario resta condizionato dalle tensioni in Medio Oriente che gravano sui costi logistici e sulla continuità operativa, spingendo le aziende alla prudenza negli investimenti.

Pubblicato il 27 apr 2026
elettronica

In un quadro di perdurante debolezza dell’industria manifatturiera nazionale, i settori dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica confermano una dinamica in controtendenza.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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