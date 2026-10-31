Nel DDL di Bilancio ZES e incentivi al software in cloud, ma le risorse per le imprese sono poche

La legge di bilancio per il 2027 vale complessivamente 26 miliardi di euro, ma gli spazi per nuovi interventi a sostegno dell’economia sono decisamente più contenuti. Circa 14,5 miliardi sono infatti legati alla flessibilità di bilancio richiesta per affrontare le maggiori spese per energia e difesa. Al netto di questa componente restano quindi, almeno sul piano aritmetico, circa 11,5 miliardi da destinare a tutte le altre priorità del Governo. E una parte consistente delle risorse è già assorbita dalla conferma di misure esistenti.

È questo il contesto nel quale leggere il disegno di legge di bilancio 2027 approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre, del quale potete leggere il testo integrale a questo indirizzo.

SCARICA QUI IL TESTO UFFICIALE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2027

Per le imprese l’intervento più consistente a sostegno degli investimenti produttivi è il rafforzamento del credito d’imposta per la ZES unica, con 1,4 miliardi aggiuntivi nel 2027. Tra le novità figura anche un credito d’imposta fino al 30% per i software utilizzati attraverso contratti cloud, che dispone però di appena 30 milioni di euro all’anno. Una dotazione decisamente contenuta per una misura richiesta a gran voce da Confindustria e un comparto che vale 2,6 miliardi di euro. Il DDL prevede inoltre un significativo rifinanziamento del credito d’imposta Agricoltura 4.0, con 160 milioni aggiuntivi nel biennio 2027-2028.

Mancano invece due misure promesse dal Mimit: l’introduzione di un voucher per gli investimenti digitali di piccole imprese e professionisti, richiesta da Assosoftware, Confartigianato e altre associazioni, e la proroga dell’iperammortamento al 2029, più volte annunciata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Entrambe potrebbero però essere introdotte durante l’iter parlamentare.

Una manovra concentrata su fisco, famiglie ed emergenze

I 26 miliardi annunciati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono costituiti in gran parte dallo scostamento autorizzato dalla Commissione Europea per gli interventi in materia di sicurezza energetica e difesa. La flessibilità richiesta all’Unione europea consente infatti una maggiore spesa di circa 14,5 miliardi all’anno nel 2027 e nel 2028. Sono quindi risorse vincolate a precise esigenze.

Quanto al resto, le risorse della manovra sono in gran parte assorbite dalle misure fiscali e dal sostegno dei redditi. Tra i principali interventi annunciati figurano l’estensione dell’aliquota IRPEF del 33% ai redditi fino a 55.000 euro, l’innalzamento da 85.000 a 100.000 euro della soglia di accesso al regime forfetario (ferma, in attesa dell’autorizzazione europea, la soglia IVA di 85.000 euro), la riduzione al 5% della cedolare secca sugli affitti a canone concordato e l’estensione della cedolare anche agli immobili commerciali.

A questi interventi si aggiungono le misure per famiglie, giovani, natalità, sanità e pensioni.

Il quadro che emerge è dunque quello di una manovra con margini relativamente limitati per nuove politiche industriali, nella quale una parte importante dello sforzo finanziario è destinata a fronteggiare le emergenze e a garantire continuità a misure già esistenti.

ZES unica, 1,4 miliardi aggiuntivi nel 2027

Il principale intervento quantificato per gli incentivi agli investimenti delle imprese riguarda il credito d’imposta per la ZES unica. Il DDL di bilancio non modifica le regole di accesso all’agevolazione, ma interviene esclusivamente sulle risorse disponibili.

L’articolo 85 in particolare aumenta la dotazione della misura a 2,4 miliardi di euro per il 2027 e 1,25 miliardi per il 2028.

Si tratta di un rafforzamento significativo rispetto a quanto già previsto dalla legge di bilancio 2026, che aveva stanziato un miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028.

Le nuove risorse ammontano quindi a 1,4 miliardi aggiuntivi nel 2027 e 500 milioni nel 2028, per un incremento complessivo di 1,9 miliardi nel biennio.

L’intervento conferma la centralità della ZES unica nella strategia di sostegno agli investimenti produttivi, attraverso un credito d’imposta che agevola l’acquisizione di beni strumentali e la realizzazione di nuovi insediamenti o l’ampliamento di attività produttive nelle aree ammesse.

Per le imprese si tratta di un segnale positivo, anche perché il rafforzamento di una misura già operativa consente di dare maggiore continuità alla programmazione degli investimenti.

Software in cloud, arriva l’incentivo fiscale richiesto da Confindustria

Una delle novità introdotte dal DDL di bilancio riguarda gli investimenti in software, con particolare attenzione alle soluzioni utilizzate attraverso contratti cloud.

L’articolo 12 – a cui abbiamo dedicato un articolo approfondito che potete leggere qui – prevede un credito d’imposta fino al 30% dei costi sostenuti per i canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all’utilizzo dei beni strumentali immateriali compresi nell’allegato F del Testo unico delle imposte sui redditi.

L’agevolazione riguarda i costi di competenza degli anni 2027, 2028 e 2029, ma la dotazione finanziaria è di appena 30 milioni di euro per ciascun anno, per un totale di 90 milioni nel triennio.

Il provvedimento sembra quindi destinato a dare seguito a una richiesta avanzata da tempo da Confindustria.

Già nell’assemblea nazionale del 26 maggio, il presidente Emanuele Orsini aveva chiesto di estendere gli incentivi anche a software e cloud, ottenendo un’apertura dalla presidente del Consiglio. La questione era tornata al centro del dibattito il 12 ottobre, quando Meloni, intervenendo all’assemblea di Assolombarda, aveva annunciato l’intenzione di introdurre nella manovra una misura fiscale specifica per i software utilizzati tramite contratti cloud.

Il problema è noto. L’attuale disciplina dell’iperammortamento agevola gli investimenti in beni immateriali che rispettano determinati requisiti, ma non comprende i software utilizzati attraverso formule as-a-service, cioè tramite abbonamenti e canoni periodici.

Si tratta di un’esclusione rilevante, perché una quota crescente delle applicazioni aziendali, dai gestionali ai sistemi ERP e CRM fino a molte soluzioni di intelligenza artificiale, viene ormai proposta proprio attraverso questo modello.

Il nuovo credito d’imposta è dunque destinato a colmare una lacuna dell’attuale sistema di incentivi, ma con un perimetro preciso: sono agevolabili i servizi cloud riferiti agli stessi beni immateriali previsti dall’iperammortamento e non genericamente tutti gli abbonamenti software.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni relative ai medesimi costi, purché il cumulo non superi la spesa sostenuta. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le modalità operative saranno definite da un decreto del Mimit, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il provvedimento dovrà stabilire anche le procedure di concessione necessarie per rispettare il limite di spesa annuale.

Resta quindi da capire come verrà gestita la ripartizione delle risorse qualora le richieste superino i 30 milioni disponibili ogni anno. Una dotazione che appare molto contenuta rispetto alla platea potenziale delle imprese interessate.

Voucher digitale per PMI e professionisti, nessuna misura nel DDL di Bilancio

Accanto alla questione del software in cloud, rimane aperto il tema di un incentivo specificamente dedicato alla digitalizzazione delle micro e piccole imprese e degli studi professionali.

È il tema sul quale si sono mobilitate AssoSoftware, AIIP, Confartigianato, Confcommercio, Confimi Industria e Confprofessioni, proponendo lo strumento denominato Investo Digitale.

L’obiettivo è introdurre un contributo diretto, semplice e pluriennale, per sostenere gli investimenti in software, cloud, intelligenza artificiale e cybersecurity, comprendendo anche i servizi necessari all’adozione effettiva delle tecnologie, come implementazione, consulenza e formazione.

Secondo le stime dei promotori, la proposta potrebbe raggiungere oltre 578.000 beneficiari e attivare investimenti per 6,48 miliardi di euro in tre anni.

Come avevamo anticipato su Innovation Post, anche il Mimit stava lavorando a una misura ispirata a questa proposta, con un contributo a fondo perduto e verifiche sull’effettiva adozione delle soluzioni digitali.

Il punto importante è che questo strumento è diverso dal credito d’imposta per il software in cloud. Il suo obiettivo sarebbe infatti raggiungere soprattutto le imprese meno strutturate, che spesso non hanno la possibilità di beneficiare pienamente delle agevolazioni fiscali collegate agli investimenti.

Nel testo del DDL, tuttavia, non compare alcuna disposizione che istituisca il voucher Investo Digitale o un’altra misura analoga dedicata alla digitalizzazione di micro e piccole imprese e professionisti. La proposta rimane quindi, almeno per il momento, fuori dalla manovra. Potrebbe ancora trovare spazio attraverso un emendamento parlamentare oppure essere finanziata con un provvedimento distinto.

La misura non va inoltre confusa con il Voucher Cloud & Cybersecurity già disciplinato dal Mimit, il cui sportello per la presentazione delle domande aprirà il 10 novembre 2026.

Agricoltura 4.0, 160 milioni in più per il credito d’imposta

Tra le novità contenute nel DDL figura anche il rifinanziamento del credito d’imposta Agricoltura 4.0, introdotto dalla legge di bilancio 2026 per sostenere gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Qui potete trovare un articolo di approfondimento su questa misura.

La misura era stata finanziata con appena 2,1 milioni di euro annui nel triennio 2026-2028. L’articolo 88 del DDL lascia invariata la dotazione del 2026, ma porta gli stanziamenti a 82,1 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, con un incremento complessivo di 160 milioni.

La norma estende inoltre esplicitamente il riferimento agli investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi delle strutture aziendali e dei processi produttivi.

Il credito d’imposta resta pari al 40% degli investimenti ammissibili fino a un milione di euro. Il DDL non modifica invece la scadenza del 28 settembre 2028 per effettuare gli investimenti, nonostante il riferimento a una proroga fino al 2029 contenuto nelle comunicazioni del Ministero dell’Agricoltura.

Iperammortamento: niente proroga al 2029

Un’altra questione destinata a restare in sospeso è quella della proroga dell’iperammortamento.

La misura, introdotta con la legge di bilancio 2026 nell’ambito del Nuovo Piano Transizione 5.0, è attualmente prevista per gli investimenti effettuati fino al 30 settembre 2028.

Il ministro Adolfo Urso ha però annunciato in più occasioni l’intenzione di estenderne la durata anche al 2029, con l’obiettivo di rendere l’incentivo uno strumento stabile di politica industriale.

Da ultimo, intervenendo il 26 ottobre all’assemblea di Confindustria Verona, Urso ha ribadito l’obiettivo di superare l’attuale orizzonte triennale, includendo anche gli anni successivi al 2028.

L’ipotesi circolata nelle scorse settimane prevedeva lo spostamento del termine per effettuare gli investimenti dal 30 settembre 2028 al 30 settembre 2029.

La proroga al 2029, tuttavia, non è prevista nel testo del disegno di legge di bilancio approvato dal Governo.

Resta da verificare se il Governo intenda introdurre l’estensione dell’iperammortamento durante l’esame parlamentare, dando così seguito agli impegni assunti dal ministro Urso nelle scorse settimane.

Energia, aiuti per PMI ed energivore legati agli investimenti verdi

Tra gli interventi più rilevanti per le imprese figura il sostegno al costo dell’energia elettrica, accompagnato da obblighi di investimento nella decarbonizzazione.

L’articolo 83 del DDL istituisce un regime temporaneo destinato alle micro, piccole e medie imprese non energivore. Le risorse previste ammontano a un miliardo di euro per il 2027 e 1,43 miliardi per il 2028, mentre per gli anni successivi sono indicati limiti di 600 milioni nel 2029 e 500 milioni nel 2030, finanziati attraverso gli oneri generali del sistema elettrico.

Il sostegno, riferito ai consumi agevolabili del periodo 2028-2030, è riconosciuto entro limiti legati al prezzo medio all’ingrosso dell’elettricità e non può riguardare più del 50% del consumo annuo del beneficiario.

La condizione più importante è che le imprese devono destinare a investimenti aggiuntivi per la transizione energetica risorse almeno pari all’aiuto ricevuto. Tra gli interventi ammissibili figurano impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, efficientamento energetico, elettrificazione dei processi, recupero del calore e gestione intelligente dei consumi.

Gli investimenti devono essere avviati dopo la domanda e completati entro 36 mesi dalla concessione, salvo diverso termine stabilito dalla Commissione europea. La misura è infatti subordinata all’autorizzazione di Bruxelles. I dettagli operativi saranno fissati con un decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Un meccanismo analogo, disciplinato dall’articolo 82, è previsto per le imprese energivore dei settori ammessi dalla normativa europea CISAF, con un plafond di un miliardo di euro per il 2028, 800 milioni per il 2029 e 700 milioni per il 2030. Anche in questo caso il sostegno è vincolato alla realizzazione di investimenti aggiuntivi nella decarbonizzazione.