Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

formazione e competenze

B&R amplia l’offerta dell’Automation Academy con percorsi su misura ed e-learning

Home Attualità Formazione e competenze
Indirizzo copiato

Il programma della filiale italiana di B&R dedicato alle competenze industriali si amplia con nuovi corsi dedicati ai giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e accademiche, e progetti interni per la crescita dei dipendenti.

Pubblicato il 15 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
SPS

B&R Italia rafforza la propria offerta formativa e amplia le attività della sua Automation Academy, il programma dedicato allo sviluppo delle competenze nell’automazione industriale che negli anni è diventato un punto di riferimento per aziende, professionisti e studenti del territorio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • TR_SPS_Italia_Academy_Pavia

  • formazione e competenze

    SPS Italia Academy on Tour, appuntamento a Pavia il 5 novembre per la seconda tappa

    31 Ott 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
    Leyton Point of View
  • internazionalizzazione imprese

  • SPONSORED STORY

    Espandersi oltre confine? Una necessità e un’opportunità: ecco come Leyton supporta i percorsi di internazionalizzazione delle imprese

    15 Dic 2025

    di Contenuto sponsorizzato

    Condividi
  • intelligenza artificiale

  • BUSINESS PROCESS automaTION

    L’automazione dei processi diventa intelligente e agentica: ecco i vantaggi per le imprese

    16 Lug 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • cybersecurity-industriale-innovation-post

  • cyber security ot

    Rockwell Automation amplia l'offerta SecureOT con funzionalità per la valutazione della sicurezza informatica e servizi gestiti

    10 Giu 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi