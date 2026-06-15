B&R Italia rafforza la propria offerta formativa e amplia le attività della sua Automation Academy, il programma dedicato allo sviluppo delle competenze nell’automazione industriale che negli anni è diventato un punto di riferimento per aziende, professionisti e studenti del territorio.
formazione e competenze
B&R amplia l’offerta dell’Automation Academy con percorsi su misura ed e-learning
Il programma della filiale italiana di B&R dedicato alle competenze industriali si amplia con nuovi corsi dedicati ai giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e accademiche, e progetti interni per la crescita dei dipendenti.
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ROBOTICA
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