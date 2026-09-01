Dal Competence Center Smact un corso di formazione sull’AI per il Manufacturing

Trasformare la complessità dell’Intelligenza Artificiale in un’opportunità concreta: è questo l’obiettivo del nuovo percorso formativo offerto da Smact Competence Center, dal titolo “AI per il Manufacturing“.

Il percorso si articola in due intense giornate di alta formazione – per un totale di 16 ore – e che si terrà giovedì 24 settembre e giovedì 1° ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nella sede padovana del Competence Center.

Il corso è stato ideato per rispondere in modo pragmatico alle esigenze di imprenditori, manager e professionisti. I partecipanti acquisiranno competenze operative e approcci strategici per rendere la produzione più flessibile, reattiva e orientata ai dati.

“L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi è diventata ormai una condizione imprescindibile per la competitività e la sostenibilità delle nostre aziende”, spiega Matteo Faggin, Direttore Generale di SMACT.

“Con il corso ‘AI per il Manufacturing’ non ci limitiamo a contribuire alla conoscenza dello strumento, ma costruiamo un vero e proprio ponte tra la tecnologia di frontiera e i processi e le esigenze di chi fa impresa. Imprenditori e i manager escono dai nostri laboratori con una visione chiara e con strumenti già pronti per incidere sull’innovazione all’interno delle loro organizzazioni, agendo sull’efficienza operativa e non solo”, aggiunge.

AI per il manufacturing: il programma e i docenti del nuovo corso formativo del Competence Center Smact

Il percorso didattico si sviluppa in sei moduli tematici, progettati per coprire le principali applicazioni dell’AI in azienda:

Modulo 1 – Generative AI for Product Design : l’impatto dell’AI nel design industriale, dalla fase di concept alla comunicazione finale del prodotto

: l’impatto dell’AI nel design industriale, dalla fase di concept alla comunicazione finale del prodotto Modulo 2 – Manutenzione predittiva : l’integrazione di IoT e algoritmi AI per anticipare i guasti, eliminare i fermi macchina e ottimizzare l’efficienza degli asset

: l’integrazione di IoT e algoritmi AI per anticipare i guasti, eliminare i fermi macchina e ottimizzare l’efficienza degli asset Modulo 3 – Controllo qualità ed automazione : l’uso di sistemi intelligenti per automatizzare le ispezioni in tempo reale e garantire i massimi standard qualitativi

: l’uso di sistemi intelligenti per automatizzare le ispezioni in tempo reale e garantire i massimi standard qualitativi Modulo 4 – Pianificazione intelligente della produzione : l’applicazione dell’AI per ottimizzare i processi e rendere la produzione più flessibile e reattiva

: l’applicazione dell’AI per ottimizzare i processi e rendere la produzione più flessibile e reattiva Modulo 5 – Robotica & AI intelligente : l’evoluzione dai robot tradizionali ai sistemi autonomi e collaborativi, per una sinergia sicura con l’operatore

: l’evoluzione dai robot tradizionali ai sistemi autonomi e collaborativi, per una sinergia sicura con l’operatore Modulo 6 – AI Experience Lab (gli strumenti in pratica): un laboratorio pratico per sperimentare l’uso integrato dell’AI generativa e trasformare la tecnologia in soluzioni concrete per la propria azienda.

Il panel dei relatori è composto da un team di esperti che unisce competenze accademiche, ricerca applicata e innovazione d’impresa: Andrea Busato (Galileo Visionary District – SID Scuola Italiana Design); Matteo Pozzi, CEO e Co-Founder di Ensys, Marco Sortino, docente di Tecnologia Meccanica e Sistemi di Lavorazione (Università di Udine) e Direttore Scientifico del Laboratorio di Meccatronica Avanzata LAMA FVG; Luca Barbazza COO di Quindi – AI Production Copilot; Riccardo Muradore, docente di robotica e sistemi di controllo (Università di Verona); Pierpaolo Conte, innovation manager Smact; Maurizio Faccio, Professore Ordinario di Impianti Industriali (SSD Impianti Industriali Meccanici) all’Università di Padova e Giovanni Lucchetta, Professore Associato in Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova.

Come registrarsi e partecipare al corso

È possibile partecipare al percorso formativo “AI per il Manufacturing” selezionando il corso al seguente link e finalizzando l’iscrizione con il pagamento di una quota di 750,00 euro.