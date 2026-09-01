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Dal Competence Center Smact un corso di formazione sull’AI per il Manufacturing

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Un corso di 16 ore in due giornate, il 24 settembre e l’1 ottobre, sull’AI per il manufacturing. Si vedranno casi d’uso e applicazioni pratiche e si avrà la possibilità di sperimentare diversi strumenti di AI per identificare specifiche opportunità di innovazione. Ecco il programma e i costi del corso.

Pubblicato il 1 set 2026
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Trasformare la complessità dell’Intelligenza Artificiale in un’opportunità concreta: è questo l’obiettivo del nuovo percorso formativo offerto da Smact Competence Center, dal titolo AI per il Manufacturing.

Il percorso si articola in due intense giornate di alta formazione – per un totale di 16 ore – e che si terrà giovedì 24 settembre e giovedì 1° ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nella sede padovana del Competence Center.

Il corso è stato ideato per rispondere in modo pragmatico alle esigenze di imprenditori, manager e professionisti. I partecipanti acquisiranno competenze operative e approcci strategici per rendere la produzione più flessibile, reattiva e orientata ai dati.

“L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi è diventata ormai una condizione imprescindibile per la competitività e la sostenibilità delle nostre aziende”, spiega Matteo Faggin, Direttore Generale di SMACT.

“Con il corso ‘AI per il Manufacturing’ non ci limitiamo a contribuire alla conoscenza dello strumento, ma costruiamo un vero e proprio ponte tra la tecnologia di frontiera e i processi e le esigenze di chi fa impresa. Imprenditori e i manager escono dai nostri laboratori con una visione chiara e con strumenti già pronti per incidere sull’innovazione all’interno delle loro organizzazioni, agendo sull’efficienza operativa e non solo”, aggiunge.

Indice degli argomenti

AI per il manufacturing: il programma e i docenti del nuovo corso formativo del Competence Center Smact

Il percorso didattico si sviluppa in sei moduli tematici, progettati per coprire le principali applicazioni dell’AI in azienda:

  • Modulo 1 – Generative AI for Product Design: l’impatto dell’AI nel design industriale, dalla fase di concept alla comunicazione finale del prodotto
  • Modulo 2 – Manutenzione predittiva: l’integrazione di IoT e algoritmi AI per anticipare i guasti, eliminare i fermi macchina e ottimizzare l’efficienza degli asset
  • Modulo 3 – Controllo qualità ed automazione: l’uso di sistemi intelligenti per automatizzare le ispezioni in tempo reale e garantire i massimi standard qualitativi
  • Modulo 4 – Pianificazione intelligente della produzione: l’applicazione dell’AI per ottimizzare i processi e rendere la produzione più flessibile e reattiva
  • Modulo 5 – Robotica & AI intelligente: l’evoluzione dai robot tradizionali ai sistemi autonomi e collaborativi, per una sinergia sicura con l’operatore
  • Modulo 6 – AI Experience Lab (gli strumenti in pratica): un laboratorio pratico per sperimentare l’uso integrato dell’AI generativa e trasformare la tecnologia in soluzioni concrete per la propria azienda.

Il panel dei relatori è composto da un team di esperti che unisce competenze accademiche, ricerca applicata e innovazione d’impresa: Andrea Busato (Galileo Visionary District – SID Scuola Italiana Design); Matteo Pozzi, CEO e Co-Founder di Ensys, Marco Sortino, docente di Tecnologia Meccanica e Sistemi di Lavorazione (Università di Udine) e Direttore Scientifico del Laboratorio di Meccatronica Avanzata LAMA FVG; Luca Barbazza COO di Quindi – AI Production Copilot; Riccardo Muradore, docente di robotica e sistemi di controllo (Università di Verona); Pierpaolo Conte, innovation manager Smact; Maurizio Faccio, Professore Ordinario di Impianti Industriali (SSD Impianti Industriali Meccanici) all’Università di Padova e Giovanni Lucchetta, Professore Associato in Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova.

Come registrarsi e partecipare al corso

È possibile partecipare al percorso formativo “AI per il Manufacturing” selezionando il corso al seguente link e finalizzando l’iscrizione con il pagamento di una quota di 750,00 euro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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