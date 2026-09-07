Neura Robotics e Seco insieme per produrre in Europa i moduli di calcolo per la Physical AI

Neura Robotics e Seco hanno annunciato una partnership strategica per industrializzare e scalare la Physical AI a partire dall’Europa. L’azienda tedesca di Metzingen, specializzata in robotica cognitiva, affiderà alla società aretina la progettazione, l’ingegnerizzazione e la produzione dei moduli elettronici di calcolo destinati ai propri robot, incluso l’umanoide 4NE1.

I moduli integreranno i processori Qualcomm Dragonwing e faranno parte della più ampia architettura di calcolo distribuito su cui Neura sta costruendo la propria offerta.

Lo Smart Limb, l’intelligenza distribuita nel robot

Neura Robotics costruisce i propri sistemi secondo un’architettura che l’azienda descrive come Brain + Nervous System, un “cervello” centrale affiancato da un “sistema nervoso” che porta capacità di elaborazione fin dentro le articolazioni e i sensori del robot. È il concetto che l’azienda chiama Smart Limb: sensing e calcolo distribuiti in ogni arto, per garantire ai robot la reattività in tempo reale necessaria a lavorare a fianco delle persone in sicurezza.

Su Innovation Post avevamo già raccontato le basi di questa architettura nella precedente collaborazione tra Neura e Qualcomm, di cui la partnership con Seco rappresenta ora la tappa industriale.

A Seco spetta il compito di ingegnerizzare quei moduli di calcolo perché possano essere prodotti su scala industriale.

L’azienda toscana porta nell’accordo la propria esperienza nell’embedded computing e nella manifattura industriale, mettendo a fattor comune con Neura e con Qualcomm Technologies tre competenze complementari: l’architettura robotica e di Physical AI di Neura, le piattaforme di calcolo edge di Qualcomm e l’ingegnerizzazione elettronica di Seco.

Dai robot alla fabbrica dei semiconduttori

L’accordo non si limita ai componenti che finiscono dentro i robot. Le due aziende lavoreranno insieme anche sulla manifattura dei semiconduttori e dell’elettronica, un settore in cui useranno i dati raccolti sul campo per sviluppare nuove soluzioni di automazione basate sulla Physical AI. L’obiettivo dichiarato è insegnare alle macchine processi produttivi via via più complessi, trasformare questa conoscenza in capacità di automazione replicabili e renderle infine disponibili agli stabilimenti di semiconduttori di tutto il mondo.

È lo stesso principio alla base di Neuraverse, la piattaforma con cui Neura distribuisce all’intera flotta di robot le competenze acquisite da una singola installazione: per l’azienda tedesca la conoscenza industriale non deve restare confinata dentro il singolo progetto di automazione, ma diventare un mattone riutilizzabile per la generazione successiva di macchine intelligenti.

Tra i prossimi passi della collaborazione figura anche l’apertura di un Neura Gym in Italia, che sarà il primo hub di addestramento dell’azienda nel Sud Europa, oltre alla raccolta congiunta di dati di produzione reale man mano che i robot Neura verranno installati in ambienti industriali.

Una filiera europea per la sovranità tecnologica

Per Neura e Seco l’Europa dispone già di gran parte degli ingredienti necessari per guidare la Physical AI: robotica, manifattura industriale, sistemi embedded, sensoristica, automazione e ricerca di alto livello. Quello che serve, sostengono le due aziende, è metterli in connessione. L’hardware di calcolo che Seco produrrà per i robot Neura sarà sviluppato e realizzato in Europa, aggiungendo un anello a una filiera europea più resiliente per la Physical AI.

“La Physical AI non potrà essere costruita da una sola azienda” ha dichiarato David Reger, fondatore e CEO di Neura Robotics. “Serve un ecosistema che unisca sensoristica, calcolo, cloud e industrializzazione. Grazie alla collaborazione con Qualcomm Technologies stiamo facendo evolvere il calcolo alla base della nostra architettura Brain + Nervous System e dello Smart Limb, e Seco porta ulteriore competenza europea di ingegnerizzazione e produzione per aiutarci a scalarla”.

Max Mauri, CEO di Seco, ha sottolineato la doppia natura dell’accordo: “Siamo orgogliosi di lavorare con Neura sia all’industrializzazione delle sue piattaforme di robotica cognitiva sia all’applicazione della Physical AI al nostro stesso ambiente industriale. Unendo la nostra competenza ingegneristica e tecnologica all’architettura di Physical AI di Neura e alle piattaforme di calcolo di Qualcomm Technologies possiamo creare soluzioni rilevanti ben oltre una singola fabbrica o applicazione”.

Anche Nakul Duggal, vicepresidente esecutivo e responsabile delle divisioni Automotive, Industrial, Embedded IoT e Robotics di Qualcomm Technologies, ha commentato l’accordo, definendo le piattaforme di calcolo scalabili un elemento essenziale per portare la robotica cognitiva dall’innovazione alla diffusione reale, e indicando nell’ingresso di Seco nell’ecosistema un passo utile ad accelerare la produzione su larga scala.