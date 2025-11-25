Governance e finanza per l’export: la nuova cultura d’impresa nell’economia globale

competenze e lavoro

La nuova frontiera della competitività sui mercati internazionali è la governance d’impresa, la capacità di coniugare sostenibilità, finanza e organizzazione in un sistema coerente. Giovanni Bossi (Cherry Bank) e Christian De Felice (AlmavivA) hanno analizzato il ruolo delle banche, delle istituzioni e delle aziende in un modello di crescita internazionale sempre più fondato sulla collaborazione e sulla qualità della gestione