L’espansione internazionale non è più solo una questione di accesso ai mercati o di innovazione tecnologica. Oggi la vera frontiera della competitività è la governance d’impresa, la capacità di coniugare sostenibilità, finanza e organizzazione in un sistema coerente.
Governance e finanza per l’export: la nuova cultura d’impresa nell’economia globale
La nuova frontiera della competitività sui mercati internazionali è la governance d’impresa, la capacità di coniugare sostenibilità, finanza e organizzazione in un sistema coerente. Giovanni Bossi (Cherry Bank) e Christian De Felice (AlmavivA) hanno analizzato il ruolo delle banche, delle istituzioni e delle aziende in un modello di crescita internazionale sempre più fondato sulla collaborazione e sulla qualità della gestione
