Il Competence Center Smact lancia la seconda edizione di Smact4HR: le tecnologie 4.0 a servizio delle Risorse Umane

Il Competence Center Smact lancia la seconda edizione di Smact4HR, un programma formativo altamente specializzato sulle tecnologie 4.0, progettato per sostenere lo sviluppo e la trasformazione digitale dei professionisti delle Risorse Umane.

Il corso si propone di diffondere la padronanza di metodi e strumenti innovativi per la gestione dei processi aziendali e rientra nell’ambito dei servizi di formazione offerti dal Centro di Competenza del Triveneto.

Il programma, che avrà inizio il 28 marzo e proseguirà fino ad ottobre, prevede un totale di 74 ore di formazione suddivise in 15 sessioni ibride, workshop e webinar tematici.

Il tutto sarà articolato in tre percorsi focalizzati sullo sviluppo del personale aziendale attraverso le competenze, i dati e le esperienze.

Al termine di ciascun modulo sarà presente un Innovation Soft Skill Corner.

“Dopo il successo della prima edizione torniamo con un percorso ancora più ricco di contenuti, laboratori e casi di studio”, commenta Matteo Faggin, direttore generale del Competence Center.

“Le figure HR hanno un ruolo chiave nel supportare la trasformazione digitale delle loro aziende e nel garantirne la competitività. Per fare questo serve non solo la capacità di padroneggiare i tool digitali, ma anche un cambiamento di mindset per accompagnare il change culturale in azienda”, aggiunge.

Smact4HR, obiettivi e temi del corso

Il corso Smact4HR mira a:

far comprendere le principali tecnologie digitali e le loro applicazioni

utilizzare strumenti e piattaforme per migliorare l’efficienza e l’impatto dei processi HR

analizzare i dati e utilizzarli in modo predittivo per prendere decisioni strategiche

diventare Digital Ambassador e sostenere la trasformazione digitale all’interno dell’azienda

I tre percorsi formativi

Durante il corso interverranno manager HR innovativi, docenti universitari specializzati e i migliori esperti del settore.

Il programma è suddiviso in tre percorsi tematici. Il primo, People & Competences, prevede 24 ore di formazione online e in presenza (28 marzo, 4 e 11 aprile, 18 aprile, 9 maggio e 29 maggio) per acquisire consapevolezza sugli strumenti digitali che permettono di potenziare le risorse aziendali.

I docenti saranno Maria Cecchin, trainer e team coach RisorSe; Annalisa Dinelli, area risorse umane di Umana; Daniele Duca, customer success manager di Azzurro Digitale.

Il secondo modulo People & Data (tra giugno e luglio) si concentrerà sull’analisi di dataset specifici relativi alle risorse umane e sull’importanza dell’utilizzo degli analytics per facilitare la presa di decisioni in ambito People.

Il terzo modulo, People & Experiences (tra settembre e ottobre) esplorerà come valorizzare il ruolo di HR come agente di cambiamento all’interno dell’organizzazione per innovare i processi ed avere sempre più impatto strategico sul business.

Per maggiori informazioni sul corso e sulle altre attività del Competence Center, visitare il sito di Smact al seguente link.