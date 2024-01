Ritorna il Digital Transformation Training del Competence Center Smact

Ritornerà il prossimo 22 e 23 febbraio il Digital Transformation Training, il programma intensivo di Smact Competence Center dedicato a manager, imprenditori e professionisti che vogliono conoscere e capire le nuove tecnologie e il loro impatto sull’evoluzione aziendale.

L’edizione invernale 2024 prevede sei moduli formativi, in cui si alternano le competenze e le esperienze di accademici, esperti, tech provider e imprenditori per comprendere tecnologie e best practice aziendali per la trasformazione digitale.

Digital Transformation Training, i temi dell’edizione 2024

Il programma offre moduli formativi brevi ed efficaci e si focalizzerà sulle tecnologie che guidano la Digital Transformation, oltre ad approfondire specifici trend tecnologici, offrendo ai partecipanti elementi di comprensione e analisi e casi applicativi pratici.

Nello specifico, attraverso discussioni, sessioni di coaching e momenti di condivisione si parlerà di:

Industrial Internet of Things

AI e Big Data

Robotica Collaborativa

Digital Twin

Blockchain

Computer Vision

Le sessioni vedranno interventi di accademici, esperti del settore, imprese e tech provider.

Costi e modalità di partecipazione

L’edizione invernale del Digital Transformation Training si svolgerà nella splendida cornice di Cortina d’Ampezzo.

La quota di partecipazione, 2.200 euro più IVA, comprende anche vitto e alloggio presso la struttura “Casa per Ferie Cortina”.

Il percorso gode delle agevolazioni previste dal PNRR, di cui Smact è soggetto erogatore. Nello specifico, le PMI potranno godere di uno sconto del 70% in fattura (la quota partecipativa è quindi di 660 euro), mentre per le grandi aziende verrà applicato uno sconto del 50% in fattura (per un costo di partecipazione di 1.100 euro).

Per iscrizioni e maggiori informazioni consultare il sito del Competence Center Smact, a questo link.