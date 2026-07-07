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Le competenze AI diventano la nuova valuta del lavoro: promozioni più veloci e stipendi fino al 25% superiori

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Il rapporto Randstad mostra come l’AI fluency acceleri le carriere in Italia, con promozioni fino a 2,5 volte più rapide e buste paga entry-level superiori del 25%. A fronte di una domanda salita del 1254% dal 2022, le imprese faticano a trovare profili specializzati, con tempi di assunzione che toccano i 3 mesi per gli esperti di automazione.

Pubblicato il 7 lug 2026
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Le competenze nell’uso dell’intelligenza artificiale si stanno affermando come la nuova “valuta” professionale. I professionisti che investono in certificazioni AI in Italia ottengono promozioni fino a 2,5 volte più veloci della media, mentre i giovani con ruoli entry level che richiedono competenze legate all’intelligenza artificiale ottengono stipendi iniziali fino al 25% superiori rispetto ai coetanei privi di skills AI.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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