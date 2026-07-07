Le competenze nell’uso dell’intelligenza artificiale si stanno affermando come la nuova “valuta” professionale. I professionisti che investono in certificazioni AI in Italia ottengono promozioni fino a 2,5 volte più veloci della media, mentre i giovani con ruoli entry level che richiedono competenze legate all’intelligenza artificiale ottengono stipendi iniziali fino al 25% superiori rispetto ai coetanei privi di skills AI.
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Le competenze AI diventano la nuova valuta del lavoro: promozioni più veloci e stipendi fino al 25% superiori
Il rapporto Randstad mostra come l’AI fluency acceleri le carriere in Italia, con promozioni fino a 2,5 volte più rapide e buste paga entry-level superiori del 25%. A fronte di una domanda salita del 1254% dal 2022, le imprese faticano a trovare profili specializzati, con tempi di assunzione che toccano i 3 mesi per gli esperti di automazione.
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