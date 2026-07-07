L’intelligenza artificiale cambierà il lavoro. Il vero rischio è non cambiare con lei

Negli ultimi mesi il dibattito sull’intelligenza artificiale si è concentrato soprattutto sulla paura che milioni di posti di lavoro possano scomparire. È una domanda legittima, ma probabilmente non è quella più importante. La vera rivoluzione non consiste soltanto nella sostituzione di alcune professioni, bensì nella ridefinizione del concetto stesso di produttività. Come accaduto durante tutte le precedenti rivoluzioni industriali, alcune attività diminuiranno, altre nasceranno e molte verranno completamente trasformate.

Secondo l’OCSE, le indagini condotte su lavoratori e datori di lavoro nei settori manifatturiero e finanziario mostrano una percezione generalmente positiva dell’impatto dell’AI sulle performance e sulle condizioni di lavoro, pur con preoccupazioni rilevanti sul possibile impatto occupazionale. In particolare, l’OCSE segnala che quattro lavoratori su cinque dichiarano che l’AI ha migliorato la propria performance e tre su cinque affermano che ha aumentato il piacere nello svolgimento del lavoro. Questo non elimina i rischi, ma mostra che l’impatto dell’AI non può essere letto solo in termini di sostituzione occupazionale.

Allo stesso tempo, la diffusione dell’AI generativa è ormai molto rapida. Lo Stanford AI Index 2026 stima che l’adozione della generative AI abbia raggiunto il 53% della popolazione in soltanto tre anni, con una velocità superiore a quella registrata storicamente da personal computer e Internet, pur con forti differenze tra Paesi.

Mercato del lavoro e AI

Le precedenti rivoluzioni industriali hanno sostituito soprattutto la forza fisica dell’uomo. Le macchine agricole, le catene di montaggio, l’automazione industriale e la robotica hanno progressivamente aumentato la produttività eliminando gran parte delle attività ripetitive svolte dagli operai. L’intelligenza artificiale generativa, e in particolare i modelli linguistici di grandi dimensioni, rappresentano una delle prime tecnologie capaci di automatizzare o supportare direttamente una parte significativa del lavoro intellettuale basato su linguaggio, documenti, codice e conoscenza.

Quando si parla di intelligenza artificiale è utile distinguere tra tecnologie diverse, perché la trasformazione del lavoro dipende molto da quale viene adottata e dal processo in cui viene integrata. I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sono particolarmente efficaci nella generazione, sintesi e rielaborazione di testi. I sistemi RAG collegano questi modelli a basi documentali e fonti aziendali, permettendo di interrogare report, knowledge base o archivi testuali in linguaggio naturale. I modelli multimodali e visivo-linguistici (VLM) elaborano insieme testo, immagini e altri contenuti. Parlare genericamente di “AI” è quindi corretto sul piano divulgativo, ma nella pratica ogni tecnologia trasforma il lavoro in modo diverso.

Scrivere documenti, sintetizzare informazioni, tradurre testi, sviluppare software, produrre immagini, elaborare strategie di marketing o assistere nella progettazione tecnica sono attività oggi fortemente influenzate dagli LLM. L’analisi di grandi quantità di dati merita invece una distinzione a sé: può riguardare gli strumenti classici di data analytics e machine learning predittivo, oppure sistemi basati su LLM e RAG, quando l’obiettivo non è predire ma interrogare documenti e archivi testuali.

È quindi ragionevole aspettarsi una significativa riduzione della domanda di lavoro per numerose attività impiegatizie, amministrative e contabili. Anche parte del settore bancario, assicurativo e della consulenza subirà profonde trasformazioni. Lo stesso vale per il mondo della comunicazione, della pubblicità, del doppiaggio, della traduzione e della produzione di contenuti. In molte campagne pubblicitarie vengono già utilizzati modelli virtuali generati dall’intelligenza artificiale, mentre nel settore audiovisivo cresce rapidamente l’utilizzo di voci sintetiche e contenuti digitali.

Questo non significa che tutte queste professioni scompariranno, ma che molte attività standardizzate potranno essere svolte con un fabbisogno di lavoro umano significativamente inferiore, mentre aumenterà la richiesta di competenze capaci di progettare, controllare, integrare e valutare sistemi AI.

La ricerca OCSE sugli effetti dell’AI generativa evidenzia che questi strumenti possono automatizzare task, ampliare competenze, trasformare operazioni aziendali, favorire creatività e accelerare ricerca e sviluppo, ma segnala anche problemi di fiducia, accuratezza e mantenimento dell’expertise umana.

La vera questione, quindi, non è se l’AI sostituirà “il lavoro” in astratto, ma quali attività saranno automatizzate, quali saranno potenziate e quali nuove competenze diventeranno necessarie.

L’AI mette in discussione anche la burocrazia

Esiste però un secondo effetto, molto meno discusso ma probabilmente ancora più importante.

L’intelligenza artificiale sta mettendo in evidenza quanto del lavoro oggi svolto nelle organizzazioni e amministrazioni produca effettivamente valore e quanto, invece, sia il risultato di una burocrazia che negli anni si è progressivamente autoalimentata.

Quando un algoritmo riesce a svolgere in pochi minuti attività che prima richiedevano giornate di lavoro, la domanda nasce spontanea: era davvero necessario impiegare tutte quelle risorse?

Negli ultimi decenni imprese e amministrazioni pubbliche hanno costruito sistemi sempre più complessi fatti di autorizzazioni, verifiche, report, controlli, certificazioni, procedure e documenti che spesso generano ulteriore lavoro amministrativo senza produrre un corrispondente aumento di valore economico o sociale.

L’intelligenza artificiale funziona quindi come una sorta di stress test dell’efficienza organizzativa: costringe imprese e istituzioni a chiedersi quali attività siano realmente indispensabili e quali esistano soltanto perché il sistema burocratico le ha progressivamente rese necessarie.

Questa riflessione riguarda anche il settore pubblico. Se una parte consistente delle attività amministrative può essere automatizzata, diventa possibile liberare capitale umano da mansioni ripetitive per destinarlo a funzioni maggiormente orientate ai cittadini, all’innovazione e alla progettazione.

Il vero capitale è il tempo liberato

Molte aziende stanno già sperimentando aumenti di produttività grazie all’AI. Tuttavia, il vero vantaggio competitivo non dipenderà semplicemente dal tempo risparmiato.

La domanda fondamentale è un’altra: cosa faremo di quel tempo?

Se il tempo liberato verrà utilizzato per svolgere altro lavoro ripetitivo, il beneficio sarà limitato. Se invece verrà investito nella ricerca, nello sviluppo di nuovi prodotti, nella formazione continua, nella progettazione, nell’assistenza ai clienti e nell’innovazione, allora l’intelligenza artificiale diventerà un potente moltiplicatore di crescita economica.

Il capitale più prezioso dell’AI non è la tecnologia. È il tempo che restituisce alle persone.

La competitività si giocherà sulla ricerca

L’intelligenza artificiale sta rapidamente diventando uno dei principali fattori di competitività internazionale.

I Paesi che investiranno maggiormente in ricerca, università, formazione e innovazione saranno quelli che guideranno la prossima rivoluzione industriale. Al contrario, chi continuerà a considerare la ricerca come una spesa anziché come un investimento rischierà di perdere progressivamente competitività.

L’Italia dispone di eccellenti università, ricercatori di livello internazionale e un sistema manifatturiero tra i più avanzati d’Europa. Tuttavia, continua a investire in ricerca e sviluppo meno di altri Paesi.

Se vogliamo rimanere competitivi, questa transizione verso l’intelligenza artificiale deve essere accompagnata da un deciso aumento degli investimenti pubblici e privati nella ricerca scientifica, nelle università, nei centri di innovazione e nella formazione continua dei lavoratori. L’AI non deve essere considerata un semplice strumento informatico, ma un investimento decisivo per la competitività economica del Paese.

L’intelligenza artificiale al servizio della meritocrazia

L’intelligenza artificiale potrebbe aprire prospettive interessanti anche nella valutazione pubblica.

Concorsi pubblici, procedure selettive e valutazioni universitarie sono frequentemente oggetto di polemiche, ricorsi e contestazioni che alimentano dubbi sulla trasparenza e sull’uniformità dei giudizi: ignorare che questo dibattito esista sarebbe poco realistico.

Naturalmente nessuno propone di sostituire completamente le commissioni con un algoritmo. Tuttavia, è lecito domandarsi se sistemi di intelligenza artificiale, progettati in modo trasparente e verificabile, possano affiancare i valutatori umani nell’analisi dei curricula, delle pubblicazioni scientifiche e degli indicatori di merito, contribuendo a ridurre la discrezionalità e rendendo più omogenei i criteri di valutazione.

Se affidiamo già all’intelligenza artificiale attività complesse nella medicina, nella finanza e nell’industria, è ragionevole aprire una riflessione anche sul suo possibile utilizzo come strumento di supporto per rafforzare meritocrazia e trasparenza nelle procedure pubbliche.

La sfida è governare il cambiamento

Ogni rivoluzione tecnologica ha generato timori: è accaduto con la macchina a vapore, con l’elettricità, con l’informatica e con Internet.

Anche questa volta alcune professioni diminuiranno, altre nasceranno e molte saranno profondamente trasformate.

L’obiettivo non deve essere rallentare l’intelligenza artificiale. Sarebbe un errore storico.

La vera sfida consiste nell’accompagnarne lo sviluppo attraverso investimenti nella ricerca, nella formazione, nell’innovazione e nella capacità delle imprese di ripensare la propria organizzazione.

Il rischio maggiore non è che l’AI sostituisca il lavoro umano. Il rischio è che imprese, istituzioni e sistemi educativi continuino a funzionare come se questa rivoluzione non fosse già iniziata.

Le economie che sapranno cogliere questa opportunità aumenteranno produttività, innovazione e competitività. Quelle che rimarranno ancorate ai modelli organizzativi del passato rischieranno di subire il cambiamento anziché guidarlo.

L’intelligenza artificiale non è soltanto una nuova tecnologia. È una nuova infrastruttura dello sviluppo economico. E, come tutte le grandi rivoluzioni industriali della storia, premierà chi saprà investire prima degli altri nella conoscenza, nella ricerca e nel capitale umano.