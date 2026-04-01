Oltre l’hype tecnologico: perché il capitale umano è il vero asset del Made in Italy

In una fase di estrema accelerazione tecnologica l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione non possono più essere considerate semplici strumenti di efficienza, ma sono componenti di una nuova infrastruttura “strategica“.

Se l’automazione tende a diventare una commodity di mercato accessibile a ogni competitor globale, la reale discriminante risiede nel fattore umano come unico interprete capace di dare identità e valore al Made in Italy.

Bisogna quindi superare il mito della “Dark Factory”: la fabbrica completamente autonoma non rappresenta un traguardo di eccellenza, bensì un limite alla flessibilità necessaria per rispondere a un mercato sempre più frammentato e instabile.

Il futuro del settore non prevede la sostituzione del lavoratore, ma la sua evoluzione in un supervisore strategico che, integrando l’intuizione meccanica con la potenza algoritmica, trasforma la tecnologia in un fattore di crescita reale e sostenibile.

La necessità di questo nuovo umanesimo industriale è stata il filo conduttore delle tavole di confronto che si sono alternate nella prima semifinale dei MADE Future Industry Awards di Brescia, evento promosso dal Competence Center MADE, per mappare e premiare i migliori progetti di innovazione già implementati.

Nuovi ruoli e competenze: l’uomo come regista dell’algoritmo

La progressiva democratizzazione tecnologica impone una ridefinizione profonda del contributo umano all’interno dei processi produttivi.

Se l’accesso agli algoritmi diventa universale, l’identità del prodotto e la capacità di rispondere alle esigenze specifiche del mercato rimangono prerogative inscindibili dall’esperienza dell’operatore.

“La tecnologia è ormai disponibile per tutti, ma è l’uomo che dà valore e anima ai prodotti”, afferma Bruno Bettelli, presidente di FederMacchine, sottolineando come la vera sfida risieda nel mantenere il controllo intellettuale sulla produzione.

In questo scenario il lavoratore evolve da esecutore a regista del sistema, assumendo ruoli di supervisione che richiedono la capacità di contestualizzare le informazioni, porre i quesiti corretti alle macchine e validarne l’output in base a una conoscenza tacita che l’intelligenza artificiale non può replicare.

Il passaggio da compiti ripetitivi e alienanti a funzioni a elevato valore aggiunto trova riscontro nella trasformazione delle interazioni in officina, dove la collaborazione tra biologico e sintetico si fa sempre più stretta.

“Stiamo assistendo a una sorta di osmosi di competenze in cui il robot impara dall’uomo per imitazione, mentre l’uomo evolve nel ruolo di gestore dell’umanoide”, spiega Marco Torchio, partner di Reply e responsabile delle relazioni istituzionali.

Un’integrazione simbiotica che permette di spostare il baricentro del lavoro verso il controllo qualità e la creatività applicata, sollevando l’individuo dalle mansioni più usuranti per trasformarlo nel garante della flessibilità del sistema.

La macchina cessa così di essere un’entità isolata per diventare un’estensione delle capacità umane, potenziando la produttività senza sacrificare la centralità decisionale della persona.

La risposta tecnologica alle sfide sistemiche

La ridefinizione del ruolo dell’operatore è necessaria anche alla luce della difficoltà delle aziende a reperire le figure necessarie. Difficoltà che non derivano unicamente dalla mancanza di competenze specialistiche ma, più semplicemente, dalla riduzione del numero dei lavoratori attivi.

Un problema che, visto i trend demografici, rende l’automazione uno strumento indispensabile per rispondere a necessità demografiche e operative che minacciano la tenuta del sistema industriale, specialmente in territori a elevata densità produttiva.

“L’interesse che stiamo registrando per gli umanoidi, anche in ambiti non tipicamente manifatturieri, dipende dall’esigenza di avere una risposta concreta all’inverno demografico che stiamo attraversando”, osserva Marco Perona, professore dell’Università degli Studi di Brescia.

Secondo Perona, l’utilizzo di robot per task faticosi, rischiosi o ripetitivi garantisce quell’elasticità necessaria a sopperire alla cronica mancanza di manodopera, specialmente durante i picchi di domanda che le aziende faticano a gestire con le sole risorse umane disponibili.

La tecnologia diventa così uno strumento di resilienza che permette di mantenere la produzione sul territorio nonostante il calo della popolazione attiva, trasformando l’automazione avanzata in un alleato indispensabile per la continuità del business.

Le barriere all’innovazione: un problema di cultura, non di portafoglio

Una visione che si scontra però con la realtà del contesto produttivo, dove è la cultura delle stesse organizzazioni a rappresentare il principale ostacolo alla loro digitalizzazione.

“Oltre il 50% delle imprese vede negli aspetti culturali la prima barriera agli investimenti digitali, mentre il fattore finanziario è solo al quinto posto”, dichiara Mario Bonomi, vicepresidente di Confindustria Brescia con delega a Innovazione e Sviluppo Digitale.

L’evidenza dei dati raccolti sul campo suggerisce che il limite sia di natura manageriale, alimentato da una conformazione dimensionale che vede, nel territorio bresciano, il 90% delle imprese contare meno di 30 dipendenti.

In realtà così piccole, la governance coincide spesso con la figura del proprietario, rendendo il superamento del “abbiamo sempre fatto così” una sfida personale e complessa prima ancora che organizzativa.

Il limite alla crescita non è dunque il portafoglio, ma la capacità di mettere in discussione modelli consolidati per aprirsi a nuove forme di gestione del valore. Senza una leadership capace di interpretare il cambiamento e di supportare la transizione delle competenze interne, anche gli investimenti tecnologici più avanzati rischiano di rimanere cattedrali nel deserto.

Il superamento della barriera culturale diventa quindi il presupposto indispensabile per attivare processi di innovazione reale, trasformando la piccola dimensione da limite burocratico a opportunità di agilità decisionale, purché supportata da una visione di lungo periodo.

Strategia e metodo: come mettere a terra l’AI

Il superamento degli ostacoli culturali richiede un cambio di prospettiva radicale sull’approccio ai progetti tecnologici. Spesso l’errore delle imprese consiste nel farsi guidare dalla suggestione dello strumento anziché dalla natura del problema.

“Non bisogna dire voglio l’AI, ma individuare il problema specifico da risolvere”, sottolinea Claudio Serravalle, deputy CEO di Moons.

“L’intelligenza artificiale permette di superare la rigidità della digitalizzazione tradizionale, introducendo una gestione delle informazioni più flessibile e meno vincolata a una standardizzazione astratta”, spiega Serravalle.

Un’adozione priva di metodo nasconde però delle insidie, anche sul versante del capitale umano. Il rischio è che l’algoritmo fornisca soluzioni troppo semplificate, una sorta di “pappa pronta” che potrebbe frenare la curiosità e lo sviluppo delle competenze critiche nei giovani talenti, i quali devono invece restare i veri piloti del sistema.

La necessità di rigore metodologico si riflette direttamente sulla capacità dell’azienda di rispondere alle proprie lacune strutturali. Solo quando l’obiettivo è chiaro, l’intelligenza artificiale cessa di essere un costo per diventare lo strumento di semplificazione della complessità operativa.

“L’intelligenza artificiale deve aiutarci a gestire l’enorme mole di informazioni che abbiamo raccolto negli anni”, spiega Marino Crippa, amministratore delegato di Miraitek.

Attraverso il knowledge management, è possibile trasformare manuali tecnici e report storici in agenti capaci di dialogare con l’operatore in linguaggio naturale. Un approccio che non solo ottimizza i tempi, ma garantisce che il patrimonio conoscitivo aziendale resti accessibile e protetto, rendendo la tecnologia un fattore di resilienza contro la dispersione del know-how.

Misurare il valore: una nuova visione del ritorno sull’investimento (ROI)

Un ulteriore cambiamento necessario riguarda le modalità con cui le aziende valutano l’impatto economico delle nuove tecnologie.

In un contesto di trasformazione digitale, i parametri tradizionali di analisi finanziaria si rivelano spesso insufficienti per catturare il valore reale generato dall’innovazione.

“Il ritorno dell’investimento per l’AI non può essere ridotto a un semplice numero in un foglio Excel”, afferma Stefano Moroni, IoT platform manager di Tenova.

Secondo Moroni, la misurazione del valore richiede un “racconto credibile”: una visione di medio-lungo periodo capace di considerare benefici non immediatamente monetizzabili, come l’aumento della flessibilità operativa, il miglioramento della qualità del prodotto e la protezione del know-how aziendale.

L’approccio pragmatico suggerito dagli esperti invita a integrare l’intelligenza artificiale con l’automazione già consolidata, come la Robotic Process Automation (RPA), per ottenere risultati tangibili senza stravolgere i processi esistenti.

L’investimento, quindi, non deve essere percepito come una scommessa su tecnologie futuribili, ma come un intervento incrementale capace di generare efficienza su più livelli.

La capacità di misurare correttamente questi progressi permette al management di sostenere la transizione digitale con maggiore consapevolezza, trasformando il ROI da mero indicatore contabile a bussola strategica per la crescita sostenibile dell’impresa.