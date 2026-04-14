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L'EVOLUZIONE DELL'AI

Stanford AI Index 2026: AI sempre più potente e veloce, ma cresce la richiesta di trasparenza e sovranità

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L’intelligenza artificiale vince medaglie d’oro alle Olimpiadi di Matematica ma non sa leggere un orologio analogico. Gli investimenti globali raddoppiano, l’adozione supera quella di Internet, eppure i modelli più potenti sono anche i meno trasparenti. L’AI Index 2026 dello Stanford Institute for Human-Centered AI restituisce il ritratto di una tecnologia che scala più velocemente dei sistemi pensati per governarla – sul piano normativo, occupazionale e ambientale.

Pubblicato il 14 apr 2026
Stanford AI Index 2026

La corsa dell’intelligenza artificiale non si ferma: i progressi tecnici lasciano ormai senza parole, la diffusione di massa è la più rapida mai registrata da qualsiasi tecnologia precedente e gli investimenti crescono a ritmi incredibili. Ma non è tutto oro quel che luccica. Intanto, sul piano tecnologico, la “frontiera” appare frastagliata: a fronte di modelli in grado di vincere medaglie d’oro alle Olimpiadi di Matematica, l’AI non sa leggere un orologio analogico e l’AI fisica incorporata nei robot non è ancora affidabile. E poi emergono con urgenza richieste di trasparenza su chi controlla i modelli più potenti (spoiler: quelli cinesi hanno ormai raggiunto quelli americani), su chi paga i costi – ambientali e occupazionali – di questa crescita, e su chi ha voce in capitolo nelle scelte che la riguardano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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