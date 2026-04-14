Stanford AI Index 2026: AI sempre più potente e veloce, ma cresce la richiesta di trasparenza e sovranità

La corsa dell’intelligenza artificiale non si ferma: i progressi tecnici lasciano ormai senza parole, la diffusione di massa è la più rapida mai registrata da qualsiasi tecnologia precedente e gli investimenti crescono a ritmi incredibili. Ma non è tutto oro quel che luccica. Intanto, sul piano tecnologico, la “frontiera” appare frastagliata: a fronte di modelli in grado di vincere medaglie d’oro alle Olimpiadi di Matematica, l’AI non sa leggere un orologio analogico e l’AI fisica incorporata nei robot non è ancora affidabile. E poi emergono con urgenza richieste di trasparenza su chi controlla i modelli più potenti (spoiler: quelli cinesi hanno ormai raggiunto quelli americani), su chi paga i costi – ambientali e occupazionali – di questa crescita, e su chi ha voce in capitolo nelle scelte che la riguardano.