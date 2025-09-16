Impresoft annuncia l’acquisizione di Mainsim, azienda genovese specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione dei processi manutentivi e asset management.
Impresoft acquisisce Mainsim e rafforza l’offerta per la Smart Manufacturing
Impresoft ha acquisito Mainsim, azienda specializzata in soluzioni per la gestione della manutenzione e dell’asset management. L’operazione mira a rafforzare il portfolio software di Impresoft, in particolare nell’ambito Smart Manufacturing, e a creare un ecosistema di competenze integrate per la digitalizzazione delle imprese italiane.
