Impresoft acquisisce Mainsim e rafforza l’offerta per la Smart Manufacturing

Impresoft ha acquisito Mainsim, azienda specializzata in soluzioni per la gestione della manutenzione e dell’asset management. L’operazione mira a rafforzare il portfolio software di Impresoft, in particolare nell’ambito Smart Manufacturing, e a creare un ecosistema di competenze integrate per la digitalizzazione delle imprese italiane.

Pubblicato il 16 set 2025
Smart manufacturing: persona in un cantiere con in mano elmetto da lavoro e tablet

Impresoft annuncia l’acquisizione di Mainsim, azienda genovese specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per la gestione dei processi manutentivi e asset management.

