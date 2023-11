Voucher Innovation Manager, ultimi giorni per presentare domanda: scadenza al 23 novembre

Restano ancora pochi giorni per inviare la domanda per accedere al Voucher per gli Innovation Manager, misura che mira a sostenere le imprese nell’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Alle ore 12.00 del 23 novembre 2023 si chiuderà infatti la finestra per accedere alla prima fase della procedura necessaria per presentare domanda di agevolazione, così come stabilito dal decreto direttoriale 16 ottobre 2023 (di cui abbiamo parlato in questo articolo).

Voucher Innovation Manager, cosa possono fare le imprese fino al 26 novembre

Durante questa fase, come indicato nell’articolo 4 del decreto, le imprese interessate a richiedere il contributo dovranno seguire i seguenti passaggi:

accedere all’apposita procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi.

inserire tutte le informazioni e i dati richiesti per compilare il modulo di domanda, inclusi gli allegati necessari

generare il modulo di domanda in formato PDF, che non potrà essere modificato, contenente il “codice identificativo della domanda”, insieme alle informazioni e ai dati forniti dal soggetto proponente, e apporre la firma digitale.

caricare la domanda firmata digitalmente per ottenere i codici necessari per l’invio: il “codice identificativo del soggetto proponente”, il “codice di accesso alla procedura di invio” e il “codice di predisposizione domanda”

Come e per quanto tempo si può accedere all’elenco degli Innovation Manager

Ricordiamo che solamente una volta iniziato l’iter di presentazione della domanda le imprese potranno accedere all’elenco del Mimit contenente la lista dei manager qualificati e delle società di consulenza di cui le aziende intendono avvalersi ai fini delle agevolazioni.

L’elenco, così come specificato dal decreto direttoriale del 19 ottobre 2023, è formato da “tutti i manager e le società di consulenza che hanno presentato domanda ad eccezione di coloro che hanno ricevuto comunicazione di esclusione”, e sarà consultabile per non più di quaranta giorni sulla piattaforma raggiungibile dalla sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it).

L’indicazione del manager o della società di consulenza dovrà essere successivamente indicata dal richiedente nel corso della seconda fase di presentazione della domanda, a cui le aziende potranno accedere a partire dalle ore 12:00 del 29 novembre.

Le agevolazioni a disposizione delle imprese

Per quanto concerne le agevolazioni ricordiamo che il 25% delle risorse totali, pari a 75 milioni di euro, è destinato ai voucher per micro imprese, piccole imprese e reti d’impresa, mentre il 5% è riservato alle PMI.

La misura prevede l’assegnazione di un voucher “de minimis” che copre fino al 50% dei costi per consulenze specialistiche fornite da un manager dell’innovazione qualificato e indipendente. Il manager sarà temporaneamente inserito tramite un contratto di consulenza con una durata minima di nove mesi.

La percentuale di spesa finanziabile tramite il voucher varia in base alla dimensione dell’azienda: le micro e piccole imprese possono coprire fino al 50% dei costi sostenuti, fino a un massimo di 40.000 euro. Le medie imprese possono coprire fino al 30% dei costi sostenuti, fino a un massimo di 25.000 euro. Le reti d’impresa possono coprire fino al 50% dei costi sostenuti, fino a un massimo di 80.000 euro.

Il beneficiario può richiedere il pagamento della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, solo dopo aver completato almeno il 50% delle attività previste dal contratto e aver effettuato il relativo pagamento.

La richiesta del saldo può essere presentata solo dopo aver concluso integralmente tutte le attività previste dal contratto e aver effettuato il pagamento delle relative spese, entro 15 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni indicate nel decreto.