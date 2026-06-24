Inim Electronics punta sull’Industria 4.0, l’AD Ruggieri: “Fare elettronica in Italia si può, ma serve coraggio di investire”

Inim Electronics produce sistemi elettronici per la sicurezza e l’automazione dell’edificio nel suo stabilimento di Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno. Conta circa 250 dipendenti, ha chiuso il 2025 con un fatturato intorno ai 67 milioni di euro e punta a superare gli 80 milioni nel 2026, arrivando di fatto a triplicare in pochi anni il proprio giro d’affari.

Da circa 5 anni l’azienda sta trasformando in profondità la propria fabbrica, con investimenti complessivi per oltre 15 milioni di euro in automazione, digitalizzazione e formazione del personale.

“Le aziende che fanno elettronica tendono ad andare a produrre nelle low cost countries, dalla Tunisia fino alla Cina o al Vietnam”, dice Baldovino Ruggieri, amministratore delegato di Inim. “Noi abbiamo fatto una scelta opposta: investire qui in Italia, automatizzare e digitalizzare, per portare i nostri costi di produzione in linea con quelli di paesi dove la manodopera costa meno. Ma senza rinunciare alla qualità”.

Il reparto SMT di Inim

È una scommessa che si misura su dati concreti, ma che solleva anche una questione più ampia: gli strumenti di politica industriale disponibili in Italia reggono quando un’azienda manifatturiera cresce oltre una certa soglia? Inim ha infatti superato la soglia dei 50 milioni sotto la quale era considerata una PMI e rischia di perdere buona parte del supporto agevolativo cui ha finora potuto contare.

Dalla linea manuale alla fabbrica connessa: cinque anni di trasformazione

Il progetto ha coinvolto in modo trasversale manufacturing, qualità, magazzino, IT e sviluppo software, con la direzione tecnica affidata a Fabrizio Spina, responsabile dello stabilimento, a Emanuele Lattanzi, responsabile di produzione, e a Massimo D’Antonio, responsabile area collaudo.

Le linee SMT per il montaggio superficiale delle schede elettroniche sono state integrate con sistemi di ispezione ottica automatica (AOI) e a raggi X, collegate in tempo reale al gestionale aziendale.

L’introduzione di magazzini verticali per lo stoccaggio di componenti elettronici nel reparto SMD e la loro completa integrazione con le macchine Pick & Place, hanno permesso di ridurre i tempi di fermo linea per la preparazione dei cambi prodotto e sostituzione reel esausti.

I magazzini verticali in Inim

I risultati sono già misurabili: l’efficienza delle linee è cresciuta del 37%. Il first pass yield sull’AOI è salito dall’86% del 2024 al 91% nel 2025, con un obiettivo al 94% per il 2026. I consumi energetici sono calati del 25%.

Proprio per i risultati conseguiti il progetto di innovazione di Inim Electronics è stato uno dei tre vincitori della Categoria Digital New Champion dei MADE Future Industry Awards sia nella tappa del Centro Italia sia nella finale nazionale svoltasi il 24 giugno a Roma.

“Riusciamo ad analizzare in tempo pressoché reale i dati di qualità e ad intervenire sul processo prima che il problema si propaghi”, spiega Lattanzi. Il collaudo dei circuiti è passato da una gestione manuale a una completamente automatizzata: ogni scheda viene serializzata tramite marcatura laser, il codice viene registrato in un database e l’esito del collaudo – positivo o negativo – è tracciato lungo tutta la filiera produttiva.

Macchina di collaudo (una delle 13 presenti in azienda)

Anche il conformal coating, la resinatura protettiva delle schede che prima veniva applicata a mano con il pennello, è oggi gestito da una linea di dispensazione automatica. L’operatore supervisiona il processo anziché eseguirlo, la qualità dell’applicazione è più uniforme e la vita utile del prodotto si allunga in modo significativo: meno ossidazione e degrado da umidità significano meno sostituzioni e meno rifiuti elettronici, con un effetto diretto sull’impronta ambientale del prodotto lungo tutto il suo ciclo di vita.

L’investimento di maggiore entità – oltre 6 milioni di euro – è però il magazzino automatico a trasloelevatore: 4.700 pallet e 16.000 cassette movimentati da cinque sistemi automatici in un’area preclusa agli operatori. “La merce arriva all’operatore ogni 30 secondi”, dice Lattanzi. “Non è più l’operatore a muoversi tra le corsie”. I dati di avanzamento, qualità e KPI di linea convergono in tempo reale su dashboard consultabili dalla direzione, sostituendo una gestione fino a quel momento affidata a fogli cartacei e a giudizi empirici.

Il coinvolgimento dei responsabili e degli operatori dei processi produttivi nell’analisi dei KPI e dei dati oggettivi, sta favorendo l’adozione della cultura del miglioramento continuo con evidenti benefici di incremento di produttività e riduzione difettosità.

L’AI entra in produzione: computer vision e pianificazione predittiva

Sull’infrastruttura digitale costruita in questi anni si innestano ora le prime applicazioni di intelligenza artificiale.

Grazie a una proficua collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, all’Università di Macerata e aziende specializzate, l’azienda ha introdotto algoritmi avanzati di intelligenza artificiale nei suoi sistemi per offrire agli utenti prestazioni superiori rispetto alla concorrenza.

Le macchine di ispezione ottica sulle linee SMT utilizzano algoritmi di computer vision per rilevare difettosità sulle schede montate; una camera analoga è stata introdotta di recente anche su una linea di assemblaggio manuale per verificare la conformità del montaggio rispetto alle specifiche attese. “Dove l’intervento dell’operatore è indispensabile, ma l’attività è ripetitiva e rischia di generare errori abbiamo introdotto un sistema che rileva eventuali anomali – una vite non avvitata, un’etichetta mancante – prima che il prodotto difettoso vada avanti”, dice Ruggieri. “Questa funzionalità è realizzata con funzioni di AI generativa”.

Test controllo ottico

È attivo anche un sistema di pianificazione previsionale basato su algoritmi di machine learning, sviluppato anche grazie a percorsi di formazione seguiti presso MADE, che supporta gli acquisti e la pianificazione della produzione. “L’AI è statistica, non è certezza”, osserva Ruggieri. “Ma il grado di affidabilità che abbiamo raggiunto su questo previsionale ci dà un vantaggio reale su acquisti e pianificazione”. È in via di realizzazione, con completamento atteso ad aprile 2027, un sistema di assistenza tecnica automatica basato su AI per il supporto ai clienti finali.

A proposito di AI, Ruggieri segnala una priorità che vale la pena registrare: “Oggi vedo il vantaggio più immediato dell’AI sui processi interni più che sui prodotti. C’è ancora moltissimo da fare sul fronte della digitalizzazione – non solo nel manufacturing, ma anche in amministrazione, vendite, acquisti, ricerca e sviluppo, marketing. Partiamo da lì”.

L’importanza degli incentivi e la terra di mezzo delle Mid-Cap

Il percorso di Inim è stato sostenuto da una combinazione di strumenti pubblici: finanziamenti della Regione Marche, la legge 181 per le aree di crisi industriale e – elemento che il PM di progetto, Sergio Calistri, tiene a sottolineare – il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0. “Questi strumenti coprono solo una parte dell’investimento, forse un terzo”, ammette Ruggieri. “Ma contano, perché convincono l’imprenditore a rischiare quando vede che dall’altra parte c’è anche uno Stato che aiuta. L’approccio che condivido è questo: non fare ‘regali’, ma aiutare chi vuole investire”.

Il problema è che questo sistema di sostegno ha un limite preciso, e Inim lo ha già oltrepassato. L’azienda ha avviato il suo percorso di trasformazione diversi anni fa, quando il suo fatturato era di circa 25 milioni; oggi, con un volume d’affari a quota 67 milioni e una proiezione a oltre 80 milioni nel 2026, l’azienda ha superato la soglia critica dei 50 milioni di fatturato oltre la quale un’azienda perde la qualifica di PMI e, con essa, l’accesso a numerosi strumenti di incentivazione disponibili a livello nazionale e regionale. “L’aiuto che abbiamo avuto fino a ieri, perché eravamo una PMI, da domani non ci sarà più”, dice Ruggieri. “Ma non siamo abbastanza grandi da avere le ‘spalle’ che hanno i grandi player internazionali del settore, con cui ci troviamo comunque a competere”.

La soglia dei 50 milioni di euro che definisce la PMI in Europa è rimasta invariata per decenni, mentre l’economia attorno ad essa è profondamente cambiata. A livello europeo esiste già la categoria delle Mid-Cap – aziende con meno di 750 dipendenti e con un fatturato fino a 150 milioni di euro – e alcuni programmi comunitari la riconoscono; in Italia solo Simest l’ha recepita, mentre i bandi regionali continuano a ignorarla.

È un vuoto che colpisce esattamente il segmento di aziende che dovrebbe rappresentare la spina dorsale dell’industria manifatturiera italiana: troppo grandi per gli incentivi alle PMI, troppo piccole per competere con le grandi multinazionali.

La rilevanza strategica dell’elettronica

E poi c’è una questione di scala superiore che il caso Inim contribuisce a rendere concreta. L’industria italiana dipende da forniture di elettronica – componenti, piattaforme software e architetture di sistema – che l’Europa non controlla: i chip si producono prevalentemente nel Far East, i sistemi operativi industriali e i cloud su cui girano i gestionali sono per lo più americani, le supply chain di componenti passano da paesi rispetto ai quali la stabilità geopolitica non è garantita.

Si tratta di una dipendenza ormai strutturale, che l’Europa deve risolvere alla radice, puntando su campioni europei in questi settori critici e strategici, come per esempio la marchigiana Inim Electronics.

Uno sguardo al futuro

Per sostenere la forte crescita dell’azienda e rispondere alla crescente domanda nei settori della sicurezza antintrusione e della rilevazione incendio Inim Electronics ha dato il via a un importante progetto di sviluppo industriale per la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo adiacente all’attuale sede di Monteprandone.

L’attuale stabilimento, già pienamente operativo su più turni, potrebbe divenire a breve insufficiente. Inim ha quindi deciso di ampliare la propria capacità produttiva con la costruzione di un nuovo opificio in continuità con quello esistente.

Il nuovo stabilimento in costruzione è stato progettato secondo i più recenti standard tecnologici e organizzativi, in linea con i principi dell’Industria 4.0. Al suo interno saranno installate linee produttive altamente automatizzate e interconnesse, in grado di migliorare l’efficienza, la qualità e i tempi di risposta al mercato. Questo investimento consentirà un significativo aumento della capacità produttiva complessiva dell’azienda.

Il completamento dello stabilimento è previsto per fine 2027.