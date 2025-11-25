Dal credito alla fiducia: la nuova strategia per la crescita delle PMI sui mercati globali

mercati

La crescita delle PMI sui mercati globali dipende sempre di più, oltre che dalla disponibilità di capitali e dalla competitività dei prodotti, dalla capacità di costruire un ecosistema di fiducia, conoscenza e strumenti adeguati. Regina Corradini D’Arienzo di Simest ha delineato una visione di lungo periodo che sposta il baricentro dall’idea di export come risultato alla logica dell’internazionalizzazione come processo formativo e partecipativo