La crescita delle PMI sui mercati globali non è più una sfida legata solo alla disponibilità di capitali o alla competitività dei prodotti, ma alla capacità di costruire un ecosistema di fiducia, conoscenza e strumenti adeguati.
mercati
Dal credito alla fiducia: la nuova strategia per la crescita delle PMI sui mercati globali
La crescita delle PMI sui mercati globali dipende sempre di più, oltre che dalla disponibilità di capitali e dalla competitività dei prodotti, dalla capacità di costruire un ecosistema di fiducia, conoscenza e strumenti adeguati. Regina Corradini D’Arienzo di Simest ha delineato una visione di lungo periodo che sposta il baricentro dall’idea di export come risultato alla logica dell’internazionalizzazione come processo formativo e partecipativo
