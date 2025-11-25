Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

Dal credito alla fiducia: la nuova strategia per la crescita delle PMI sui mercati globali

La crescita delle PMI sui mercati globali dipende sempre di più, oltre che dalla disponibilità di capitali e dalla competitività dei prodotti, dalla capacità di costruire un ecosistema di fiducia, conoscenza e strumenti adeguati. Regina Corradini D’Arienzo di Simest ha delineato una visione di lungo periodo che sposta il baricentro dall’idea di export come risultato alla logica dell’internazionalizzazione come processo formativo e partecipativo

Pubblicato il 25 nov 2025
crescita delle PMI sui mercati globali innovation post

La crescita delle PMI sui mercati globali non è più una sfida legata solo alla disponibilità di capitali o alla competitività dei prodotti, ma alla capacità di costruire un ecosistema di fiducia, conoscenza e strumenti adeguati.

L
Mattia Lanzarone
Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

