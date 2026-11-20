Il comparto tech – cioè l’insieme delle Tech Company attive in Italia – ha superato i 100 miliardi di euro di fatturato, ma continua a dipendere soprattutto dalla domanda nazionale.

Nel 2025 le oltre 46.400 Tech Company censite dall’Osservatorio del Politecnico di Milano hanno generato ricavi per 101,8 miliardi di euro, l’8,6% in più rispetto al 2024. Di questo fatturato l’87% è realizzato sul mercato domestico: una concentrazione che limita la proiezione internazionale di un settore in crescita.

La ricerca, realizzata in collaborazione con AssoSoftware, registra un’altra caratteristica del tessuto tecnologico italiano: 115 imprese concentrano da sole la metà dei ricavi. Le altre decine di migliaia di operatori si dividono il restante 50%. Un quadro che aiuta a spiegare perché molte acquisizioni rafforzino l’offerta e le competenze senza produrre un’espansione altrettanto marcata sui mercati esteri.

L’indagine ha quest’anno ampliato il proprio perimetro, dalla filiera del software all’insieme delle Tech Company, che comprende produttori di software, hardware e servizi tecnologici. Il dato di 101,8 miliardi riguarda quindi il fatturato delle imprese attive nel Paese secondo questa classificazione e non va confuso con il valore della spesa italiana in tecnologie digitali misurato da altre rilevazioni.

I tre livelli del fatturato del comparto tech in Italia

Perimetro analizzato (2025) Fatturato Var. 2024 Tech Company attive in Italia (totale) 101,8 mld € +8,6% Filiera software (parte del totale) 75,9 mld € +10,7% Produttori di software (parte della filiera software) 40,6 mld € +10,8%

Fonte: Osservatorio Tech Company, Politecnico di Milano, ricerca 2025-2026.

Il software pesa tre quarti del fatturato delle Tech Company

La filiera software conta oltre 27.000 imprese e 75,9 miliardi di ricavi, con una crescita annua del 10,7%. Al suo interno i produttori di software proprietario generano 40,6 miliardi (+10,8%), mentre i servizi collegati – dall’integrazione dei sistemi alla consulenza e ai managed services – valgono 35,3 miliardi.

Guardando la trasformazione dell’offerta i prodotti standardizzati e il Software-as-a-Service guadagnano spazio rispetto allo sviluppo su commessa e alle installazioni presso il cliente. Il modello in abbonamento offre ricavi ricorrenti e potenzialmente una distribuzione più ampia, ma impone investimenti continuativi nello sviluppo dei prodotti, nella sicurezza e nella capacità commerciale. Un tema che si intreccia con l’espansione del cloud e del SaaS nelle imprese italiane, già rilevata da un altro Osservatorio del Politecnico.

Acquisizioni: si comprano prodotti e competenze, meno spesso nuovi mercati

Tra gennaio 2025 e giugno 2026 l’Osservatorio ha censito 244 operazioni di fusione e acquisizione tra imprese tecnologiche in Italia. Oltre tre quarti sono orientate ad ampliare l’offerta o rafforzare le competenze; soltanto il 9% ha come obiettivo specifico l’internazionalizzazione. Il consolidamento modifica dunque la struttura del settore, ma la spinta prevalente rimane industriale e commerciale all’interno dei mercati già presidiati.

La limitata presenza all’estero si riflette anche nel profilo della clientela: per il 62% degli operatori le PMI rappresentano il principale target commerciale. La conoscenza dei processi delle piccole e medie imprese italiane è un vantaggio competitivo, ma le soluzioni disegnate intorno a esigenze locali possono richiedere adattamenti tecnici, linguistici, normativi e organizzativi per essere vendute con successo in altri Paesi.

Come osserva Raffaello Balocco, responsabile scientifico dell’Osservatorio, le acquisizioni devono accompagnarsi a investimenti in ricerca e sviluppo, integrazione tecnologica e apertura internazionale. In mancanza di questi passaggi, l’aumento di dimensione ottenuto comprando altre aziende può consolidare un gruppo senza modificarne realmente il raggio d’azione.

Il confronto europeo mostra la differenza di scala

Un raffronto omogeneo riguarda i primi 30 produttori di software operanti in ciascuno di quattro Paesi europei. Nel 2025 quelli presenti in Germania totalizzano 71,6 miliardi di fatturato, contro 32,8 miliardi in Francia, 29,9 in Spagna e 14,9 in Italia.

0 20 40 60 Germania 71,6 Francia 32,8 Spagna 29,9 Italia 14,9 Miliardi di euro Fatturato nel 2025 delle prime 30 aziende produttrici di software operanti in ciascun Paese. I valori riguardano questo campione, non il fatturato complessivo delle Tech Company nazionali. Fonte: Osservatorio Tech Company, Politecnico di Milano, edizione 2025-2026.

Anche rapportando il fatturato delle principali imprese al PIL emerge la distanza: 0,64% in Italia, contro 1,10% in Francia, 1,61% in Germania e 1,75% in Spagna.

L’AI entra nello sviluppo applicativo e cambia il modello di business

L’intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro delle Tech Company. Secondo i dati che emergono dall’indagine l’89% utilizza strumenti di AI in almeno una fase del ciclo di vita degli applicativi e il 54% lungo l’intero percorso di sviluppo. Gli utilizzi sono più maturi nella generazione di codice; rilascio e gestione operativa richiedono ancora controlli e integrazioni più complessi.

Il cambiamento ha conseguenze sul modo in cui si crea e si remunera il software. Se gli strumenti di AI riducono il tempo necessario per sviluppare alcune funzionalità, diventa meno immediato valorizzare i progetti sulla sola quantità di lavoro impiegata. Prodotti proprietari, architetture, integrazione, sicurezza e assistenza assumono maggiore rilievo, mentre l’impiego di modelli e piattaforme di terzi può aggiungere costi e dipendenze dal fornitore.

“La capacità di integrare l’Artificial Intelligence sarà un fattore sempre più determinante per la crescita e il posizionamento competitivo delle imprese”, osserva Alessandro Piva, direttore dell’Osservatorio Tech Company.

La tendenza è ancora più evidente nelle giovani imprese analizzate: fra le startup tecnologiche innovative nate negli ultimi due anni, il 97% integra l’AI nella propria offerta. La ricerca ha esaminato complessivamente 160 startup fondate negli ultimi cinque anni, che hanno raccolto circa 281 milioni di dollari. La disponibilità di nuove tecnologie rende più accessibile la creazione di prodotti, mentre la crescita internazionale continua a richiedere capitale, distribuzione e capacità di presidiare nuovi clienti.

Per la filiera italiana l’espansione del fatturato e il consolidamento aziendale rappresentano dunque due evoluzioni già misurabili. Il risultato ancora da costruire è trasformare competenze specialistiche e prodotti software in imprese capaci di vendere stabilmente su più mercati, senza fare affidamento quasi esclusivamente sulla domanda nazionale. La diffusione dell’AI può accelerare lo sviluppo dei prodotti, ma la dimensione internazionale dipenderà anche dagli investimenti commerciali, dalle acquisizioni mirate e dalla capacità di mantenere il controllo sulla proprietà intellettuale.