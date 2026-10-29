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La cybersecurity nelle imprese manifatturiere: l’80% protegge i confini, ma solo il 21% aggiorna i sistemi OT

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I risultati dell’Assessment di Women for Security, integrati nel Rapporto Clusit 2026, mostrano come la cybersecurity di fabbrica poggi ancora su controlli isolati. Se la difesa del perimetro è consolidata, faticano ad affermarsi la continuità operativa e una vera cultura della resilienza.

Pubblicato il 29 ott 2026
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La cybersecurity industriale sta evolvendo, ma il percorso verso una piena resilienza dei sistemi produttivi è ancora incompleto. È quanto emerge dall’Assessment Cybersecurity OT promosso da Women for Security, che ha coinvolto 75 organizzazioni attraverso 60 domande articolate in 17 aree tematiche.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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