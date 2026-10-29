La cybersecurity industriale sta evolvendo, ma il percorso verso una piena resilienza dei sistemi produttivi è ancora incompleto. È quanto emerge dall’Assessment Cybersecurity OT promosso da Women for Security, che ha coinvolto 75 organizzazioni attraverso 60 domande articolate in 17 aree tematiche.
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La cybersecurity nelle imprese manifatturiere: l’80% protegge i confini, ma solo il 21% aggiorna i sistemi OT
I risultati dell’Assessment di Women for Security, integrati nel Rapporto Clusit 2026, mostrano come la cybersecurity di fabbrica poggi ancora su controlli isolati. Se la difesa del perimetro è consolidata, faticano ad affermarsi la continuità operativa e una vera cultura della resilienza.
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