Nicoletta Ghironi è la nuova Direttrice Tecnica e Segretaria Generale di Digital Industries World

Digital Industries World (DIW) annuncia la nomina di Nicoletta Ghironi nel ruolo di Direttrice Tecnica e Segretaria Generale dell’Associazione.

Ghironi vanta un’esperienza ventennale maturata in aziende tecnologiche internazionali di primo piano, dove ha coniugato una solida preparazione ingegneristica con una spiccata visione strategica nello sviluppo del business.

Profilo tecnico ed esperienza sul campo

Ghironi vanta una lunga esperienza professionale maturata in contesti multinazionali, in particolare all’interno del gruppo ABB Machine Automation (B&R).

La formazione al Politecnico di Milano con specializzazione in Robotica e Automazione Industriale, unita al coordinamento di team complessi e alla gestione di portafogli prodotto ad alto valore tecnologico, costituisce il bagaglio con cui guiderà le attività tecniche dell’ente.

A questo si aggiunge la conoscenza del settore associativo sviluppata nei direttivi di ANIPLA e ANIE.

“Da venticinque anni questo è il mio mondo: l’automazione industriale. Macchine, tecnologie, persone”, commenta Ghironi.

“Assumo questo ruolo di Direttrice Tecnica e Segreteria Generale in un momento storico molto particolare, dove la tecnologia evolve più velocemente della capacità delle aziende di adottarla e metabolizzarla – e con l’intelligenza artificiale, la velocità non farà che aumentare”, aggiunge.

Secondo Ghironi, la vera sfida per il tessuto industriale non risiede più nella consapevolezza della necessità di digitalizzare, ormai acquisita dalle imprese, ma nella concretezza dell’esecuzione.

L’obiettivo della nuova direzione: trasformare DIW in un hub di esperienze per accelerare la digitalizzazione delle imprese

Fondata nel luglio 2018 come Mindsphere World, Digital Industries World riunisce circa 170 soci a livello globale e 30 sul territorio italiano, creando un punto di contatto tra imprese manifatturiere, fornitori di tecnologia, enti di ricerca e organizzazioni di categoria.

L’attività dell’ente si focalizza sull’integrazione tra automazione, software e consulenza per sostenere la competitività del settore industriale attraverso il lavoro di rete.

L’obiettivo della nuova direzione è trasformare Digital Industries World in una piattaforma di condivisione di esperienze ed errori già vissuti sul campo, per consentire alle aziende di ridurre i tempi e i costi di apprendimento.

Un processo che richiede di accompagnare l’innovazione tecnologica con la trasformazione delle persone, dei processi e delle abitudini aziendali.

“L’arrivo dell’Ing. Ghironi rappresenta un passo fondamentale per dare concretezza alla visione del ‘Power of Many’, permettendo a DIW di supportare con ancora più efficacia i soci nei loro percorsi di digitalizzazione”, commenta Ambrogio Castiglioni, presidente di Digital Industries World.

“La capacità di Ghironi di gestire scenari complessi e di favorire il networking tra attori diversi sarà senza dubbio un asset determinante per le future iniziative della community”, aggiunge.

Digital Industries World, si rinnova anche il Comitato Consultivo

In occasione dell’ultima Assemblea dei Soci, l’Associazione ha inoltre proceduto al rinnovo dei componenti del Comitato Consultivo.

Questo organo riveste un ruolo cruciale nell’indirizzare le attività di DIW e nell’assicurare che le istanze della base associativa trovino ascolto nei tavoli decisionali.

Digital Industries World rivolge un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i membri eletti, la cui professionalità sarà fondamentale per il prossimo mandato: Paolo Maifredi (Buffoli Transfer), Federico Milan (Breton), Steven Pace (BLM GROUP), Douglas Sivieri (ITCore) e Marco Taisch (Miraitek).