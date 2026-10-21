Ultimi articoli Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

AI, MIMIT e AI4I mappano la filiera nazionale: questionario aperto fino al 20 novembre

Indirizzo copiato

Ministero delle Imprese e del Made inItaly e Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale avviano una consultazione per mappare la filiera nazionale dell’AI: sette segmenti dall’hardware alla compliance, criticità, dipendenze da fornitori esteri e priorità di intervento. Il questionario richiede circa 15 minuti e va compilato entro il 20 novembre.

Pubblicato il 21 ott 2026
mimit_2024
Aggiungi tra i preferiti su Google

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) hanno avviato una consultazione pubblica per mappare la filiera nazionale dell’intelligenza artificiale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Quantum Shutterstock_2312941543

  • QUANTUM

    Tecnologie quantistiche, aperta la nuova consultazione pubblica per aggiornare la strategia nazionale

    23 Lug 2026

    di Franco Canna

    Condividi
  • shutterstock_moda_made-in-italy_2742115013

  • INCENTIVI

    Filiera della moda, dal Mimit 100 milioni per i programmi di sviluppo delle PMI

    10 Set 2026

    di Franco Canna

    Condividi
  • cybersecurity-industriale-innovation-post

  • cyber security

    Aperto il primo bando per sostenere l'adeguamento delle PMI al Cyber Resilience Act: finanziamenti fino a 30.000 euro

    28 Gen 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Screenshot 2026-06-09 105012

  • industrial aI

    L'ultimo miglio dell'AI: ecco come AI4I e IT4LIA AI Factory la portano nel cuore del manifatturiero

    12 Giu 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi