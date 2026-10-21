AI, MIMIT e AI4I mappano la filiera nazionale: questionario aperto fino al 20 novembre

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ministero delle Imprese e del Made inItaly e Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale avviano una consultazione per mappare la filiera nazionale dell’AI: sette segmenti dall’hardware alla compliance, criticità, dipendenze da fornitori esteri e priorità di intervento. Il questionario richiede circa 15 minuti e va compilato entro il 20 novembre.