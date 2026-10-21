Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) hanno avviato una consultazione pubblica per mappare la filiera nazionale dell’intelligenza artificiale.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AI, MIMIT e AI4I mappano la filiera nazionale: questionario aperto fino al 20 novembre
Ministero delle Imprese e del Made inItaly e Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale avviano una consultazione per mappare la filiera nazionale dell’AI: sette segmenti dall’hardware alla compliance, criticità, dipendenze da fornitori esteri e priorità di intervento. Il questionario richiede circa 15 minuti e va compilato entro il 20 novembre.
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