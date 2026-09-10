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Filiera della moda, dal Mimit 100 milioni per i programmi di sviluppo delle PMI

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Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati fino al 75% della spesa per le PMI della filiera moda, tessile e accessori: a disposizione delle imprese 100 milioni di euro per programmi di sviluppo da 1 a 20 milioni di euro, con quote riservate a micro e piccole imprese e aziende del Sud.

Pubblicato il 10 set 2026
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Red silk necktie in a chevron pattern. Formal wear. 100% silk. Made in Italy. Men's fashion. Business wear.
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Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato un nuovo incentivo per la filiera della moda con una dotazione di 100 milioni di euro destinati ai programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese del settore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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