Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attivato un nuovo incentivo per la filiera della moda con una dotazione di 100 milioni di euro destinati ai programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese del settore.
INCENTIVI
Filiera della moda, dal Mimit 100 milioni per i programmi di sviluppo delle PMI
Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati fino al 75% della spesa per le PMI della filiera moda, tessile e accessori: a disposizione delle imprese 100 milioni di euro per programmi di sviluppo da 1 a 20 milioni di euro, con quote riservate a micro e piccole imprese e aziende del Sud.
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