Circa 3,3 miliardi di euro per sostenere le imprese nel 2027, con interventi rivolti soprattutto al contenimento del costo dell’energia elettrica e agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. È l’indicazione che emerge dal Documento programmatico di bilancio 2027 inviato al Parlamento il 15 ottobre 2026.
VERSO LA MANOVRA
Manovra 2027, per le imprese 3,3 miliardi: aiuti sull’energia e più contributi per le rinnovabili
Il Documento programmatico di bilancio destina al sostegno delle imprese poco più di 3,3 miliardi, lo 0,14% del PIL, per il 2027 e circa 4,5 miliardi nel 2028. Le priorità sono la riduzione dei costi energetici, la sicurezza degli approvvigionamenti e gli investimenti nelle rinnovabili. I dettagli delle misure saranno nella legge di bilancio
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