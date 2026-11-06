EKA entra nel partenariato di MADE: progetti su AI e governance dei dati per l’industria

EKA, società specializzata nella trasformazione digitale dei processi industriali, entra nel partenariato di MADE Competence Center Industria 4.0, il polo per l’innovazione e il trasferimento tecnologico con sede presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano.

L’accordo punta a mettere a disposizione delle imprese manifatturiere le competenze di EKA nella digitalizzazione dei processi di ingegneria e produzione, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, alla valorizzazione dei dati e all’integrazione dei sistemi industriali.

La collaborazione prevede lo sviluppo di casi d’uso e Proof of Concept (PoC) attraverso le infrastrutture, i laboratori e le competenze del Competence Center. L’obiettivo è sperimentare soluzioni innovative e valutarne l’applicabilità ai processi manifatturieri, secondo un approccio che richiama anche i principi dell’Industria 5.0, dalla sostenibilità alla resilienza dei sistemi produttivi.

Dall’intelligenza artificiale alla governance dei dati: gli ambiti della collaborazione

Uno dei principali ambiti di attività sarà la sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale e di tecnologie per la qualità e la governance dei dati. Sono aspetti strettamente collegati: per utilizzare efficacemente l’AI nei processi industriali occorre infatti disporre di informazioni affidabili, accessibili e integrate tra i diversi sistemi aziendali.

EKA contribuirà alla progettazione delle architetture dati, all’integrazione tra applicazioni e alla predisposizione degli ambienti tecnologici necessari per sviluppare e validare nuove soluzioni.

Le aziende che fanno parte dell’ecosistema MADE potranno inoltre accedere alle competenze della società nell’ambito del Product Lifecycle Management (PLM), della gestione dei processi aziendali e della loro ottimizzazione, nonché nello sviluppo di strategie data-driven.

Un’attenzione particolare sarà dedicata agli approcci Model Based Enterprise, che utilizzano modelli digitali e informazioni strutturate per collegare le diverse fasi del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla produzione.

La collaborazione prevede anche attività congiunte di orientamento e formazione, attraverso corsi e workshop, oltre alla partecipazione a progetti di ricerca applicata e iniziative di co-innovazione con partner industriali, tecnologici e accademici.

Le competenze di EKA a disposizione dell’ecosistema MADE

Fondata nel 2010, EKA opera nei settori della consulenza tecnologica, della ricerca e sviluppo, dell’Application Management e della System Integration. La società, che dispone di sedi a Bari, Lecce, Torino e Cosenza, si rivolge in particolare ad aziende che operano in settori ad alta complessità tecnologica, come automotive, macchine industriali, aerospazio e difesa e beni di consumo.

Le sue competenze comprendono, oltre al PLM, l’Application Lifecycle Management, le tecnologie CAD e CAE, la simulazione, i sistemi di Business Process Management, la Robotic Process Automation, i Big Data e il Machine Learning.

Un ruolo centrale nella strategia aziendale è affidato alla ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di trasferire i risultati delle attività di ricerca in soluzioni e metodologie applicabili nei contesti produttivi.

“Questa collaborazione rappresenta per EKA un’importante opportunità utile a rafforzare il dialogo tra ricerca, innovazione tecnologica ed applicazione industriale. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione delle imprese le nostre competenze contribuendo allo sviluppo di soluzioni concretamente applicabili ai processi manifatturieri”, spiega Mauro Cagnazzo, General Manager di EKA.

“La collaborazione con MADE ci consentirà inoltre di sperimentare nuovi Use Case, sviluppare progetti congiunti ed ampliare le opportunità di trasferimento tecnologico verso il mercato”.

MADE amplia la rete di competenze per l’innovazione industriale

L’ingresso di EKA si inserisce nel percorso di evoluzione del Competence Center milanese, che sta progressivamente ampliando le proprie attività verso le tecnologie più avanzate per l’industria.

Come aveva spiegato la direttrice generale Miriam Merenda in una recente intervista a Innovation Post, MADE sta rafforzando le proprie infrastrutture per la sperimentazione, con investimenti nell’intelligenza artificiale, nella robotica avanzata e nel calcolo ad alte prestazioni (HPC), e punta a sviluppare un’offerta sempre più ampia di servizi per accompagnare le imprese dall’analisi dei fabbisogni alla sperimentazione delle soluzioni.

L’integrazione di nuove competenze tecnologiche nel partenariato rappresenta una componente importante di questa strategia.

“Un ecosistema funziona quando non si limita a mettere insieme competenze, ma crea le condizioni affinché queste si contaminino, producendo opportunità inedite di sviluppo”, osserva Merenda.

“L’esperienza di EKA nella trasformazione digitale, la sua comprovata perizia nella gestione dei dati e nella ricerca applicata potranno infatti favorire occasioni di sperimentazione e di proficuo confronto con le altre imprese”, aggiunge Merenda.