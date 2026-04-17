Un umanoide per l’intralogistica di Siemens: HMND 01 Alpha supera i test nella fabbrica di Erlangen

Il robot umanoide HMND 01 Alpha di Humanoid ha eseguito con successo e in autonomia i compiti di logistica che gli erano stati assegnati nello stabilimento elettronico di Siemens a Erlangen, in Germania. I risultati dei test registrano 60 movimentazioni di contenitori all’ora, un uptime superiore alle 8 ore continuative e un tasso di successo nelle operazioni di pick-and-place superiore al 90%.