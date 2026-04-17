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Un umanoide per l’intralogistica di Siemens: HMND 01 Alpha supera i test nella fabbrica di Erlangen

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Dal laboratorio alla fabbrica: il robot umanoide HMND 01 Alpha di Humanoid, sviluppato con lo stack di Physical AI di Nvidia, ha superato con successo i test operativi nello stabilimento di Siemens a Erlangen, in Germania, eseguendo in autonomia attività di logistica interna…

Pubblicato il 17 apr 2026
Siemens Humanoid

Il robot umanoide HMND 01 Alpha di Humanoid ha eseguito con successo e in autonomia i compiti di logistica che gli erano stati assegnati nello stabilimento elettronico di Siemens a Erlangen, in Germania. I risultati dei test registrano 60 movimentazioni di contenitori all’ora, un uptime superiore alle 8 ore continuative e un tasso di successo nelle operazioni di pick-and-place superiore al 90%.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Franco Canna
Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.
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