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Ucimu – Sistemi per Produrre rinnova i vertici: Rosa confermato presidente

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L’assemblea dei soci ha confermato Riccardo Rosa alla guida dell’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione per il biennio 2026-2027. Nominati anche i vicepresidenti, il comitato di presidenza e i componenti del consiglio direttivo.

Pubblicato il 8 lug 2026
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Consiglio Direttivo UCIMU 2026-2027

L’assemblea dei soci di Ucimu – Sistemi per Produrre, riunita ieri pomeriggio, martedì 7 luglio, ha rinnovato le cariche sociali dell’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, confermando Riccardo Rosa alla presidenza per il biennio 2026-2027.

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