Un tempo il magazzino era un semplice punto di transito tra materie prime e prodotti finiti. Oggi, nella manifattura moderna, la logistica interna è diventata un asset strategico, capace di incidere direttamente sull’efficienza dei processi, sulla flessibilità produttiva e sulla qualità del servizio al cliente.

A fare la differenza è la logistica avanzata, intesa come sistema che collega in modo fluido magazzino, produzione, approvvigionamento, vendite e persino marketing. Una logistica ben orchestrata consente di migliorare visibilità, reattività e collaborazione tra reparti interni e attori esterni, rendendo l’intera supply chain più snella, veloce e resiliente.

Questa evoluzione ha portato le aziende a rivedere le priorità dei propri sistemi informativi: la logistica è senza dubbio uno dei principali driver della trasformazione digitale. Un segnale evidente arriva anche dai dati di mercato: quello globale dei sistemi di gestione del magazzino raggiungerà un valore di 4,04 miliardi di dollari nel 2025, con una crescita annua composta del 18,3% fino al 2030.

In questo contesto si inserisce l’offerta di Catamacro, nata dalla recente fusione tra CATA Informatica e Macro Group, realtà che accompagna le imprese manifatturiere nell’adozione e personalizzazione di un WMS proprietario. La soluzione proposta rappresenta l’estensione verticale di questo sistema per la gestione della logistica interna, pienamente integrata con ERP e MES.

Cos’è un Manufacturing WMS

Un Warehouse Management System (WMS) è un sistema software che consente di gestire in modo strutturato tutte le attività logistiche di magazzino: ricevimento merci, stoccaggio, movimentazioni interne, prelievo, imballo, spedizione, inventari e tracciabilità.

Quando però il magazzino è parte integrante del processo produttivo – come avviene nelle aziende manifatturiere – serve un sistema che non si limiti a “contare” o “spostare” materiali, ma che sia in grado di dialogare con la produzione. Nasce così il concetto di Manufacturing WMS, un’evoluzione del gestionale logistico, pensata per operare in perfetta sinergia con il MES e l’ERP aziendale.

Questa tipologia di WMS supporta la logica just-in-time, sincronizza i flussi in entrata con le esigenze di approvvigionamento dei reparti produttivi, gestisce lotti, serial number e ubicazioni dinamiche, monitora avanzamenti e consumi, e contribuisce attivamente all’efficienza dei cicli produttivi.

In altre parole, il Manufacturing WMS è una componente chiave della logistica avanzata 4.0, in grado di armonizzare le movimentazioni interne con i ritmi della produzione e con le richieste sempre più complesse della supply chain moderna.

Le soluzioni WMS per la logistica avanzata

Affinché un Manufacturing WMS sia davvero efficace non è sufficiente che supporti i flussi tra magazzino e produzione: deve essere progettato per adattarsi alle dinamiche specifiche del settore, integrarsi con l’infrastruttura digitale esistente e contribuire attivamente al miglioramento continuo dei processi.

Le aziende richiedono oggi strumenti capaci di governare l’intero ciclo logistico in ottica integrata, non solo sul piano operativo ma anche su quello informativo e decisionale. Non si tratta più di gestire singole movimentazioni o operazioni isolate, bensì di orchestrare in modo coerente tutte le attività connesse alla logistica interna.

Un WMS moderno deve saper ottimizzare scorte, percorsi, spazi e risorse, assicurare visibilità completa sui materiali e dialogare con tutte le componenti del sistema aziendale, dai portali esterni ai macchinari connessi. La logistica diventa così un hub informativo e operativo, integrato con la produzione, il back office, la forza vendita e la rete di partner esterni. “Ogni attività gestionale è direttamente interconnessa con il magazzino, con il back office commerciale e con tutti i settori coinvolti, direttamente o indirettamente, con un processo di movimentazione, stoccaggio e spedizione delle merci”, spiega Andrea Fantoni, Board Director di Catamacro.

La proposta WMS di Catamacro: una piattaforma aperta, avanzata e su misura

In risposta a queste esigenze Catamacro propone una piattaforma WMS flessibile, scalabile e nativamente integrata con i sistemi gestionali e produttivi. La soluzione si caratterizza per la capacità di adattarsi a contesti operativi eterogenei, grazie a una struttura modulare e a un’interfaccia web-based, fruibile su più dispositivi.

È un sistema configurabile e affidabile, progettato per garantire compatibilità con altri ERP grazie alla disponibilità di connettori standard già predisposti.

Questa flessibilità si traduce nella capacità di adattare la soluzione a contesti operativi e settori merceologici differenti, dalla produzione per commessa alla distribuzione all’ingrosso, dalla ricambistica industriale alla vendita di articoli per ferramenta, vernici, cancelleria, agricoltura e alimentare. Ogni progetto nasce da un’architettura comune, ma si adatta alle specificità logistiche del cliente, inclusi layout di magazzino, modalità di picking e criteri di tracciabilità.

“Il WMS deve ricevere e fornire informazioni a tutti gli attori coinvolti e agevolare l’automazione dei processi quotidiani”, sottolinea Fantoni, sintetizzando il cuore dell’approccio perseguito dall’azienda. “La nostra esperienza ci porta a dire che la soluzione logistica ideale deve essere disegnata sulle specifiche esigenze del cliente; il portafoglio di soluzioni è particolarmente ricco e ci permette di scegliere il prodotto più adatto, la nostra competenza tecnica e la conoscenza dei processi ci consente di realizzare il progetto “tailor-made”.

Caratteristiche operative e architettura della soluzione

La soluzione Catamacro si distingue per la capacità di gestire in modo completo, tracciabile e configurabile tutte le operazioni logistiche, dalla ricezione delle merci al controllo dei carichi in uscita. Ogni fase del flusso interno – stoccaggio, movimentazioni, prelievi, commissionamenti, imballaggi, spedizioni, inventari – può essere adattata alle esigenze del cliente, grazie a un sistema parametrico in grado di mappare le aree del magazzino in tempo reale. L’interfaccia web-based, multi-piattaforma e multi-database consente l’accesso distribuito anche da dispositivi mobili e palmari.

Il sistema gestisce unità di carico, pallet e ubicazioni multiple, supporta la tracciabilità tramite lotti e matricole, e permette l’esecuzione delle attività operative con terminali RF. L’assegnazione automatica di codici a barre, la generazione di packing list e le funzioni di rettifica e interrogazione avvengono tramite dashboard intuitive, personalizzabili per ruolo. “L’apertura nativa all’integrazione con ERP, MES, portali, impianti automatizzati e dispositivi IoT fa di un nodo centrale della logistica 4.0, capace di connettere il magazzino all’intero ecosistema digitale aziendale”, osserva Fantoni.

Modularità e analisi dei processi

Il WMS proposto da Catamacro è strutturato in moduli attivabili in modo progressivo, permettendo un’adozione graduale che si adatta al livello di maturità logistica e organizzativa dell’azienda. L’approccio flessibile facilita la transizione da modelli tradizionali a logiche completamente digitalizzate, senza impatti invasivi.

La piattaforma integra strumenti di monitoraggio e business intelligence per l’analisi dei flussi, la visualizzazione di KPI e la rilevazione delle anomalie. I dati raccolti vengono tradotti in insight strategici a supporto delle decisioni, con un focus sul miglioramento continuo delle performance logistiche.

I vantaggi per le aziende manifatturiere

Per le imprese manifatturiere la soluzione rappresenta un fattore abilitante per l’integrazione tra logistica e operations. La possibilità di collegare in modo fluido magazzino, produzione, approvvigionamento, vendite e terzisti genera un impatto positivo sia sull’efficienza sia sulla visibilità dei processi.

Una logistica orchestrata consente di disporre in tempo reale di dati aggiornati su disponibilità, avanzamenti, tempi e quantità, migliorando la reattività e la precisione delle decisioni operative. La tracciabilità integrale dei flussi riduce il rischio di errori, agevola la compliance e rafforza la collaborazione tra i reparti.

“Il miglioramento dei processi passa anche dalla qualità della comunicazione e dalla visibilità complessiva dei flussi: è più facile e sicuro guidare – un’auto o un’azienda – quando si vede chiaramente la strada”, osserva Fantoni di Catamacro.