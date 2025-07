Formazione per la logistica 4.0: sviluppare le skill per l’industria del futuro

formazione e competenze

Il settore logistico è in piena trasformazione, spinto da geopolitica, automazione e carenza di manodopera. Per questo, la formazione e sviluppo nel settore logistico è cruciale. L’aggiornamento spazia da hard skill come AI, Big Data e Digital Twin, a soft skill e sostenibilità. I corsi coprono gestione supply chain, magazzino, logistica internazionale e rischi, garantendo competenze per il futuro. Investire nella formazione continua assicura un vantaggio competitivo duraturo per aziende e professionisti.