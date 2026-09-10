In prima linea con docenti e studenti: i progetti Education firmati Beckhoff Italia

Il progetto Education di Beckhoff Italia nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle tecnologie di automazione e controllo in modo concreto e duraturo. Per un’azienda che opera in ambiti ad alta innovazione, la collaborazione con il mondo della formazione non è solo un investimento di responsabilità sociale. È una strategia per costruire competenze, scambiare idee e formare i professionisti di domani. Ne parliamo con Annachiara Galliani, Education Expert di Beckhoff Italia.

Perché la collaborazione con università, ITS e scuole superiori è importante per Beckhoff?

La collaborazione con gli istituti di formazione è fondamentale su più livelli. Prima di tutto consente di avvicinare studenti e docenti alle tecnologie reali, riducendo il divario tra teoria e pratica. Inoltre, ci permette di venire in contatto con candidati di valore, ricevere feedback sulle esigenze didattiche e tecnologiche e costruire percorsi formativi aggiornati e rilevanti per il mercato del lavoro. Per Beckhoff è anche un modo per contribuire allo sviluppo del sistema Paese, formando figure tecniche con competenze spendibili fin da subito.

Come si concretizza questa collaborazione? Quali sono le attività che proponete?

Lavoriamo su differenti fronti: organizziamo seminari tematici, workshop pratici e training customizzati per percorsi curriculari o specifiche esigenze aziendali. I seminari introducono concetti e tecnologie, i workshop sono laboratori pratici con esercitazioni guidate e, infine, i training customizzati sono progettati insieme ai docenti per tracciare obiettivi didattici e coprire competenze specifiche richieste dal territorio o dall’istituto di formazione.

Quanto è importante il coordinamento con i docenti?

È cruciale. Collaboriamo strettamente con i docenti per comprendere le conoscenze pregresse degli studenti, identificare le tematiche più rilevanti e definire obiettivi formativi condivisi. Solo così possiamo modulare contenuti e difficoltà. In molti casi applichiamo anche il principio del train the trainers: formiamo i docenti sulle nostre tecnologie, fornendo materiale e metodologie didattiche, affinché possano poi replicare e integrare tali contenuti nel percorso scolastico e universitario.

Organizzate visite e attività fuori sede?

Sì, invitiamo classi e gruppi di studenti nei nostri showroom per dimostrazioni dal vivo e laboratori pratici. Inoltre, partecipiamo a fiere e manifestazioni con lezioni aperte agli studenti: sono occasioni importanti per osservare i prodotti, confrontarsi con esperti e capire come si applicano i concetti studiati in aula.

Avete strumenti didattici specifici per le attività pratiche?

Abbiamo sviluppato dei Demokit pensati per l’attività hands-on: si tratta di banchetti didattici e pacchetti hardware/software che consentono di mettere in pratica le conoscenze in modo sicuro e ripetibile. I Demokit sono modulabili per diversi livelli di competenza e permettono di avere una panoramica chiara e completa delle nostre tecnologie.

Offrite stage e tesi di laurea agli studenti universitari?

Assolutamente sì. Accogliamo studenti universitari per stage e tesi, con affiancamento costante dei colleghi senior. Gli studenti lavorano su progetti concreti, collegati a prodotti o casi d’uso reali: è un valore aggiunto per il loro curriculum e per noi un’importante opportunità per formare chi entrerà a far parte del team di Beckhoff.

E per gli studenti ITS?

Collaboriamo anche con gli ITS per percorsi di Formazione Scuola-Lavoro.

L’obiettivo è far vivere agli studenti esperienze operative che consolideranno competenze tecniche e trasversali utili per l’ingresso nella nostra azienda.

Molti dei nostri colleghi hanno iniziato il loro percorso in azienda proprio con questi programmi quando erano ancora studenti universitari o ITS.

Un esempio su tutti che mi viene in mente è quello del collega Giovanni Paladini del team di Bologna che oggi ricopre il ruolo di XTS e XPlanar Product Specialist ma ha fatto il suo ingresso in Beckhoff proprio con un tirocinio finalizzato alla stesura della sua tesi di laurea.

Nel 2019 era alla ricerca di un tirocinio curricolare che gli permettesse di svolgere la sua tesi di laurea magistrale in Automation Engineering e, allo stesso tempo, di entrare nel mondo del lavoro.

Il progetto ha riguardato lo studio e l’implementazione di algoritmi di controllo anti-sloshing per il trasporto lineare di liquidi attraverso il sistema meccatronico XTS.

L’esperienza gli ha permesso di unire formazione e pratica, grazie anche al confronto con gli specialisti di prodotto. Dopo la laurea è entrato in azienda, proseguendo il suo percorso su XTS e XPlanar e lavorando nel tempo su progetti sempre più complessi fino a diventare Product Specialist proprio dei sistemi meccatronici XTS e XPlanar.

Guardando oggi a quel tirocinio, considera quell’esperienza molto più di una semplice tesi: è stata il punto di partenza di un percorso professionale che gli ha permesso di trasformare una passione in competenze concrete, continuando ogni giorno a imparare, a mettersi alla prova e a confrontarsi con nuove sfide.

Da sinistra: Giovanni Paladini e Maximiliano Bonsi, Technical Team Leader della sede di Bologna e suo correlatore di tesi | Picture credits/Copyright: Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Il progetto Education di Beckhoff Italia si configura come un vero e proprio ecosistema in costante evoluzione, che mette in connessione il mondo della formazione e quello dell’industria. Lavorando insieme a università, ITS e scuole superiori, Beckhoff non solo trasferisce competenze tecniche all’avanguardia, ma contribuisce anche a costruire un ponte tra teoria e pratica, tra studio e applicazione reale.

I docenti trovano in Beckhoff un partner affidabile con cui aggiornare i propri percorsi didattici e arricchire l’offerta formativa. Allo stesso tempo, le iniziative offrono agli studenti la possibilità di sperimentare concretamente ciò che imparano sui banchi di scuola e università, aiutandoli a entrare nel mondo del lavoro con una marcia in più.

In questo modo, la collaborazione diventa un volano di crescita e innovazione reciproca, capace di generare valore per le nuove generazioni di professionisti e per l’intero settore dell’automazione.