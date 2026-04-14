Logistica integrata e supply chain resiliente, il nuovo modello di distribuzione

La logistica integrata si conferma oggi come uno degli elementi chiave per costruire una supply chain resiliente, capace di rispondere in modo rapido ed efficiente alle esigenze di mercati sempre più complessi. In questo scenario si inserisce il nuovo Centro di Distribuzione di RS Italia, distributore di prodotti e soluzioni MRO (Manteinance, Repair and Operations) per l’industria, che sta sorgendo a Pozzuolo Martesana (MI). La struttura sarà completata e inaugurata a ottobre 2026 e rappresenta il primo progetto di questo genere per l’intero Gruppo RS. Si tratta di un hub altamente innovativo, basato su tecnologie all’avanguardia destinate a essere replicate anche in altre sedi a livello internazionale.

A sottolineare il valore strategico dell’investimento è Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia: “La scelta di investire in Italia risponde a ragioni precise: la nostra country registra performance di rilievo a livello di Gruppo; inoltre, l’Italia è la seconda potenza manifatturiera in Europa, sostenuta da un tessuto imprenditoriale di PMI solido e dinamico. Il magazzino di Vimodrone non è più in grado di rispondere alle nostre esigenze: oggi gestiamo 80mila prodotti, a ottobre a Pozzuolo ne tratteremo 120mila e poi a regime 200mila.

Per incentivare ulteriormente il business e rappresentare un partner affidabile per i clienti abbiamo deciso di scommettere sulla logistica, così da essere più veloci nelle consegne. Questo significa aumentare il giro d’affari e creare valore per il nostro Paese”.

Massimiliano Rottoli, Managing Director di RS Italia, e Sabine Hutter, VP Capital Deployment di Prologis in occasione della presentazione alla stampa del Centro di Distribuzione ad elevata innovazione di RS Italia a Pozzuolo Martesana

Le caratteristiche tecnologiche del centro di Pozzuolo Martesana

Il nuovo impianto si estende su una superficie di 10.000 m² e rappresenta un vero salto di qualità nella gestione della logistica integrata. Pensato come modello pilota per il Gruppo, il centro è progettato per gestire in modo efficiente un inventario sempre più vasto di prodotti, migliorando velocità, affidabilità e precisione delle consegne.

Il progetto vede il coinvolgimento di partner come Prologis, investitore e sviluppatore immobiliare, Exotec per le soluzioni di automazione e Savills per la gestione delle relazioni con gli stakeholder.

“Questo hub non è solo una struttura operativa, ma un vero blueprint per tutto il Gruppo: un modello progettato per migliorare l’esperienza del cliente e parallelamente ottimizzare l’efficienza organizzativa interna. Le soluzioni implementate a Pozzuolo Martesana saranno infatti replicate su scala internazionale, confermando il ruolo strategico dell’Italia nello sviluppo futuro della rete logistica del Gruppo” commenta Rottoli.

Centro di Distribuzione ad elevata innovazione di RS Italia a Pozzuolo Martesana

Automazione e digitalizzazione per il controllo dei flussi logistici

Uno degli elementi distintivi del centro è l’elevato livello di automazione. Ben la metà del magazzino sarà automatizzata e gestita da oltre 50 robot Exotec di ultima generazione, in grado di interfacciarsi direttamente con il software WMS (Warehouse Management System), a sua volta integrato con il sistema ERP aziendale. A ciò si aggiungono carrelli elevatori tecnologicamente avanzati e nuovi macchinari per la chiusura automatica degli imballi.

L’ecosistema digitale che si sta costruendo consente una gestione completamente integrata dei flussi: non appena un ordine online viene registrato, il sistema attiva in pochi secondi i robot che movimentano la merce fino al prelievo degli operatori e poi li indirizzano automaticamente verso le fasi successive del processo. Tra le tecnologie a disposizione, vi è anche quella per compattare le scatole al fine di diminuire il numero di colli e ridurre così al minimo gli sprechi di spazio nelle spedizioni.

“I benefici sono evidenti: meno consegne da gestire per i clienti, minore traffico su strada e una significativa riduzione dell’impatto ambientale, in linea con i nostri principi ESG (Environmental, Social and Governance)”, dichiara Rottoli.

Sostenibilità ambientale e risparmio energetico nelle infrastrutture moderne

La sostenibilità è un pilastro centrale del progetto. Il centro ha ottenuto la certificazione LEED Gold ed è stato progettato, in partnership con Prologis, con l’obiettivo di essere autosufficiente dal punto di vista energetico. L’impianto fotovoltaico installato raggiunge i 700 kW di picco, contribuendo in modo significativo al fabbisogno energetico della struttura.

L’illuminazione LED, il sistema HVAC a temperatura controllata e le pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento garantiscono efficienza e riduzione dei consumi. A questo si affiancano soluzioni innovative come il bacino di laminazione per il drenaggio delle acque piovane e un progetto di piantumazione del perimetro per ridurre l’impatto ambientale.

“Le iniziative di sostenibilità coinvolgono anche dipendenti e partner: l’azienda incentiva l’utilizzo di veicoli ibridi o elettrici, mettendo a disposizione colonnine di ricarica a prezzi convenienti, e privilegia corrieri che adottano mezzi a ridotte emissioni” dichiara Rottoli.

Impatto strategico sulla continuità operativa delle aziende partner

“Il nuovo centro di Pozzuolo Martesana rappresenta un elemento fondamentale per garantire continuità operativa alle aziende clienti, migliorando la resilienza della supply chain attraverso una logistica integrata sempre più evoluta.

Dal punto di vista operativo, l’avvio delle attività è previsto per l’autunno 2026, con una fase iniziale di coesistenza con il sito di Vimodrone per garantire continuità del servizio. Già da questo aprile inizierà la formazione del personale sui nuovi sistemi, assicurando una transizione fluida e senza interruzioni” continua Rottoli.

Gestione dei rischi e flessibilità nell’approvvigionamento di componenti critici

Grazie all’aumento della capacità di stoccaggio e alla digitalizzazione dei processi, il centro consentirà una gestione più efficace dei rischi legati alla supply chain. La disponibilità di un numero maggiore di prodotti e la rapidità nell’evasione degli ordini permettono di rispondere tempestivamente anche a situazioni critiche.

La flessibilità operativa diventa così un vantaggio competitivo, soprattutto in contesti industriali dove la continuità dell’approvvigionamento è essenziale per evitare interruzioni produttive.

Tracciabilità dei dati e monitoraggio delle performance in tempo reale

L’adozione di un software WMS di ultima generazione, integrato con le tecnologie di automazione presenti nel centro, consente una gestione evoluta dei flussi di magazzino.

Tutto questo contribuisce, naturalmente, a migliorare l’efficienza operativa, l’accuratezza della gestione degli ordini e la massima precisione delle consegne.

Il ruolo della logistica integrata per il top management

La logistica integrata assume un ruolo sempre più centrale anche nelle decisioni strategiche del top management, influenzando direttamente le performance economiche e finanziarie delle aziende.

Ottimizzazione del capitale circolante e riduzione dei costi occulti

In generale, un sistema logistico efficiente permette di fatto di ottimizzare il capitale circolante, riducendo le scorte inutili e migliorando la gestione degli inventari. Allo stesso tempo, una maggiore efficienza operativa permette di ridurre i costi occulti legati a errori, ritardi e inefficienze.

“Il nuovo centro di Pozzuolo Martesana, con la sua capacità di gestione avanzata e automatizzata, rappresenterà un esempio concreto di come la logistica possa diventare un driver di valore economico” dichiara Rottoli.

Visione strategica sulla trasformazione della catena del valore

L’adozione di modelli di logistica integrata consente alle aziende di ripensare l’intera catena del valore, rendendola più agile, digitale e sostenibile. Il centro di Pozzuolo Martesana si inserisce pienamente in questa visione, fungendo da laboratorio di innovazione per il Gruppo RS.

Guardando al futuro, le prospettive di crescita sono chiare. Come sottolinea Rottoli: “RS Italia prevede di crescere anche grazie all’investimento fatto a Pozzuolo, continuando a incrementare il proprio giro d’affari in settori importanti come Energy, Food & Beverage e Pharma che già rappresentano target strategici per l’azienda”.