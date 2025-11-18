Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

RS Italia, al via i lavori per il nuovo centro di distribuzione ad elevata innovazione di Pozzuolo Martesana

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo Centro di Distribuzione automatizzato a Pozzuolo Martesana (MI) di RS Italia, che sarà completato entro l’autunno 2026. L’obiettivo strategico è potenziare la supply chain e l’efficienza delle consegne, gestendo un inventario aumentato a oltre 120.000 prodotti destinati a clienti in Italia e in Europa, con un focus su innovazione e sostenibilità.

Pubblicato il 18 nov 2025
Potenziarne la supply-chain italiana, dando vita a una struttura capace di gestire in maniera efficiente, sostenibile e altamente automatizzata un inventario di oltre 120.000 prodotti destinati a clienti nazionali ed europei, rendendo ancora più veloci e affidabili i processi di consegna.

Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
