Potenziarne la supply-chain italiana, dando vita a una struttura capace di gestire in maniera efficiente, sostenibile e altamente automatizzata un inventario di oltre 120.000 prodotti destinati a clienti nazionali ed europei, rendendo ancora più veloci e affidabili i processi di consegna.
logistica 4.0
RS Italia, al via i lavori per il nuovo centro di distribuzione ad elevata innovazione di Pozzuolo Martesana
Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo Centro di Distribuzione automatizzato a Pozzuolo Martesana (MI) di RS Italia, che sarà completato entro l’autunno 2026. L’obiettivo strategico è potenziare la supply chain e l’efficienza delle consegne, gestendo un inventario aumentato a oltre 120.000 prodotti destinati a clienti in Italia e in Europa, con un focus su innovazione e sostenibilità.
