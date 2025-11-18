RS Italia, al via i lavori per il nuovo centro di distribuzione ad elevata innovazione di Pozzuolo Martesana

logistica 4.0

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo Centro di Distribuzione automatizzato a Pozzuolo Martesana (MI) di RS Italia, che sarà completato entro l’autunno 2026. L’obiettivo strategico è potenziare la supply chain e l’efficienza delle consegne, gestendo un inventario aumentato a oltre 120.000 prodotti destinati a clienti in Italia e in Europa, con un focus su innovazione e sostenibilità.