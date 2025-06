Apertura, collaborazione e sostenibilità: sono alcuni dei temi che guidano l’innovazione di Bosch Rexroth. Principi che si declinano concretamente in prodotti, soluzioni e sistemi innovativi, come l’azienda ha dimostrato nell’ambito della sua partecipazione all’edizione 2025 di SPS Italia.

Nello stand il motto “Be part of the Most Open Industrial Automation. You decide” ha sintetizzato questa filosofia, sottolineando l’importanza della collaborazione e della flessibilità per la fabbrica di domani.

“L’apertura è per noi un tema importante e qui in fiera la decliniamo sia in termini di prodotto, sia con un approccio aperto alla collaborazione con partner esterni “, commenta Luca Stanzani, Head of Automation & Electrification Business Unit and Sales Management di Bosch Rexroth.

L’ecosistema ctrlX World: oltre 100 partner per un’innovazione davvero aperta e collaborativa

Il concetto di Open Innovation trova pieno riscontro nel sistema operativo ctrlX OS e nella piattaforma di automazione ctrlX Automation dell’azienda.

Questa è la ragione per la quale a SPS Italia un’area dello stand è stata riservata ad alcuni partner di Bosch Rexroth facenti parte del “ctrlX World”, la comunità di sviluppatori e utenti di ctrlX AUTOMATION, grazie al quale realtà dedicate allo sviluppo di soluzioni custom o concentrate su prodotti e mercati specifici possono esaltare le loro abilità differenzianti.

Qui è dove il concetto di ecosistema prende forma, dove i partner mettono a disposizione le loro e competenze specifiche sottoforma di app disponibili poi all’interno del ctrlX Store.

In una fase storica in cui la convergenza fluida tra IT e OT negli impianti è fondamentale per processi produttivi innovativi, efficienti e flessibili, ctrlX World offre soluzioni per rendere questa interazione il più semplice possibile.

“Tante tante volte si parla di partnership, ma stringere partnership reali vuol dire condividere con delle realtà la possibilità di aggiungere valore alla nostra piattaforma nativa. E noi lo facciamo anche con aziende competitor, perché crediamo nella collaborazione competitiva, che permette cioè di aumentare il valore che si può fornire al cliente finale. Crediamo che questa sia la chiave del futuro per cercare di essere sempre avanti e sempre nei tempi, diciamo, primi e quindi la collaborazione deve portare valore aggiunto”, aggiunge Stanzani.

Questo ecosistema è in costante crescita, con oltre 100 aziende partner, che ampliano rapidamente la gamma di soluzioni (software e hardware) compatibili con ctrlX OS.

Con questo approccio, Bosch Rexroth offre agli utenti un ventaglio prezioso di proposte per integrare robotica, intelligenza artificiale, gestire l’energia e molto altro, accelerando l’implementazione dei casi d’uso. Le competenze specifiche dei partner sono rese disponibili, ad esempio, tramite le app nello ctrlX Store.

Motion compatto

All’interno dello stand è stato dedicato uno spazio anche a Elmo Motion Control, società entrata a far parte del gruppo Bosch Rexroth nel 2022.

Le tecnologie per il motion in “miniatura” di Elmo si caratterizzano per un incredibile rapporto dimensioni-prestazioni. “Integriamo già queste tecnologie in alcuni dei nostri prodotti, come ad esempio nei sistemi di movimentazione dei veicoli mobili”, sottolinea Stanzani.

Intralogistica flessibile: pacchetti completi o soluzioni aperte

Focus anche sull’intralogistica, con la presentazione di tecnologie abilitanti per la robotica mobile per porre l’accento sulle tecnologie abilitanti proposte dall’azienda.

“Siamo fornitori di tecnologie abilitanti per l’intralogistica: offriamo una piattaforma completa che va dalla motoruota al controllore, ai sistemi di sicurezza, ma soprattutto ai software dedicati alla localizzazione e alla navigazione”, spiega Stanzani.

Tra le novità per l’intralogistica il nuovo kit modulare Rokit per la robotica mobile, concepito per ridurre il lavoro di engineering e accelerare il time-to-market per gli OEM. Questo kit include componenti software come Rokit Locator – che consente ai robot mobili di determinare la propria posizione utilizzando una mappa auto-generata dell’ambiente -, e ROKIT Navigator per la pianificazione del percorso.

È disponibile anche l’hardware, come Rokit Motor, un modulo di azionamento pre-programmato per carichi utili fino a una tonnellata.

Gli sviluppi del sistema di movimentazione ctrlX Flow 6D

Procede il lavoro dell’azienda per portare sul mercato l’innovativo sistema ctrlX Flow 6D, una tecnologia di movimentazione a levitazione magnetica senza contatto con magneti permanenti sviluppata interamente con tecnologie proprietarie.

“Si tratta di una tecnologia unica. Stiamo ancora affinando gli ultimi dettagli, ma l’interesse del mercato è altissimo”, spiega Stanzani.

Uno degli aspetti più apprezzati è il bassissimo consumo energetico: il sistema di movimentazione vanta un consumo energetico estremamente ridotto, operando con pochi watt.

“Non serve energia né per dissipare il calore né per muovere i carrelli e questo è esattamente uno degli elementi che c’eravamo prefissati quando abbiamo iniziato lo sviluppo di questa tecnologia, cioè di ridurre il consumo energetico”, aggiunge Stanzani.

La tecnologia offre 6 gradi di libertà e la possibilità di “mixare” la movimentazione a levitazione magnetica con dei sistemi di movimentazione più tradizionali.

I servizi di Bosch Rexroth per l’economia circolare

Presso il suo stand l’azienda ha messo in evidenza anche come declina concretamente il suo impegno verso la sostenibilità attraverso tre pedani dedicate a quelle che sono le azioni “green” messe in campo dalla società del Gruppo Bosch.

Queste azioni non sono limitate alla realizzazione di soluzioni volte all’efficienza energetica di macchine e impianti e alla gestione digitale della catena di fornitura, ma abbracciano anche tutto ciò che riguarda la parte del post-vendita dei prodotti.

Consapevole del crescente valore della sostenibilità nel B2B, Bosch Rexroth adotta infatti un approccio di economia circolare che spazia dalla progettazione con materiali riciclabili e processi innovativi come la produzione additiva, fino a servizi di riparazione, retrofitting e ricondizionamento per estendere il ciclo di vita dei prodotti.

Un esempio concreto è il progetto “Remanufactured Products”, che prevede il riacquisto e la rigenerazione di componenti usati, riportandoli a condizioni pari al nuovo grazie al monitoraggio digitale del loro ciclo di vita.

Questa iniziativa, molto apprezzata dai clienti con un tasso di conversione degli ordini del 60%, riduce l’impatto di CO₂ del 50% rispetto alla produzione ex novo, rappresentando un sostegno tangibile alla tutela ambientale.

L’importanza del post-vendita si manifesta anche in contratti di assistenza personalizzati che garantiscono ricambi e riparabilità a lungo termine per le macchine equipaggiate con la componentistica Bosch Rexroth.