Bosch Rexroth in crescita: +7,5% di vendite e un fatturato di oltre 7,5 miliardi di euro

Un incremento delle vendite del 7,5% per un valore di quasi 7,6 miliardi di euro: sono queste le cifre che sintetizzano il 2023 di Bosch Rexroth. Un anno di crescita sostenuta sia da acquisizioni aziendali che da sviluppi positivi a livello regionale, come ad esempio in India.

Tuttavia, a causa del rallentamento economico soprattutto nei suoi mercati principali, la società ha registrato un calo del 13,1% nell’afflusso di ordini, che sono scesi a 6,4 miliardi di euro, mettendo così sotto pressione l’esercizio in corso.

Nell’ambito della sua strategia di crescita a lungo termine, Bosch Rexroth ha investito in nuovi stabilimenti ed edifici in Germania, Slovenia e Messico e in strutture produttive più moderne oltre che nella ricerca e sviluppo. Alla fine del 2023 Bosch Rexroth poteva contare su una forza lavoro globale di circa 33.800 collaboratori.

La società ha potenziato la propria offerta per i clienti del settore idraulico e dell’automazione industriale attraverso innovazioni, acquisizioni e partnership ed ha costantemente ampliato la propria rete di produzione globale.

Mentre promuove la digitalizzazione rivolta a processi interni e clienti, Bosch Rexroth è costantemente impegnata nel rafforzare le proprie attività nell’ambito della sostenibilità, anche tramite acquisizioni come quella della società HydraForce, completata nel 2023. Questa acquisizione ha trainato la crescita dell’azienda rispetto all’anno precedente.

“Nel corso del 2023 il nostro team globale ha gestito il bilanciamento tra l’utilizzo inizialmente elevato delle capacità e il successivo calo degli ordinativi. Questo dimostra la forza di Bosch Rexroth: siamo riusciti a mantenere in carreggiata l’attività della nostra azienda. Allo stesso tempo è di nuovo aumentata la soddisfazione dei clienti. Anche in periodi impegnativi possiamo fare affidamento sulla nostra solida cultura aziendale, orientata al successo dei nostri clienti e della nostra azienda”, commenta Steffen Haack, CEO di Bosch Rexroth.

Le acquisizioni trainano l’aumento delle vendite

Nel 2023 il valore nominale delle vendite è salito del 7,5% (circa +530 milioni di euro) raggiungendo i 7,6 miliardi di euro. Gli effetti del cambio hanno avuto un impatto negativo quantificabile in circa 190 milioni di euro, così che le vendite sono aumentate del 10,1% dopo l’aggiustamento degli effetti del cambio.

Dal 2023 anche HydraForce e Elmo Motion Control fanno parte delle attività di Bosch Rexroth e, come Kassow Robots – la cui maggioranza è stata acquisita nel 2022 –, ora contribuiscono a far crescere le vendite.

I positivi sviluppi in Nord America e Sud America (+24%) sono stati influenzati in gran parte dall’acquisizione di HydraForce. Le vendite in Europa, Germania esclusa, sono cresciute del 9,3 % e in Germania del 3,4 %.

Al contrario, nella regione Asia/Africa/Australia le vendite sono diminuite del 4,6 %. Sono stati registrati sviluppi molto differenti nella regione: il brusco calo in Cina, il mercato principale per Bosch Rexroth insieme a Stati Uniti e Germania, non è stato compensato dagli altri paesi in Asia.

Tuttavia, in India, dove Bosch Rexroth opera da 50 anni, le vendite sono aumentate di circa il 30 % rispetto all’anno precedente.

Ordini in calo per la debolezza congiunturale dalla seconda metà del 2023

Nel corso del 2023 l’ammontare degli ordini è stato di circa 6,4 miliardi di euro. Si tratta di circa 950 milioni di euro o del 13,1 % in meno rispetto all’anno precedente quando venne raggiunto il secondo valore più alto nella storia della nostra azienda.

Un’economia debole e una persistente incertezza nella maggior parte delle regioni del mondo hanno determinato un volume decisamente inferiore di nuovi ordini soprattutto dalla metà del 2023, ma l’azienda prevede una ripresa degli ordini nella seconda metà del 2024.

Prospettive per il 2024: migliorare la competitività in un contesto difficile

“Prevediamo che l’anno corrente continuerà ad essere contrassegnato da un’economia debole e grandi incertezze in ambito economico e politico,” afferma Holger von Hebel, CFO di Bosch Rexroth.

Tenendo conto di queste condizioni, dell’aumento dei costi di materiale, energia, logistica e manodopera oltre che di una significativa diminuzione di nuovi ordini, la pressione dei costi resta estremamente elevata.

È per questo che Bosch Rexroth adotta costantemente misure volte ad aumentare la competitività: ad esempio maggiore automazione dei processi, continua evoluzione e migliore bilanciamento della rete di produzione globale.

“Procediamo decisi, ma cauti. Questo ci consente di restare solidi in un contesto attualmente impegnativo, puntando allo stesso tempo su investimenti e innovazioni così da essere pronti per la prossima ripresa”, aggiunge von Hebel.

Investimenti e innovazioni supportano la strategia di crescita di Bosch Rexroth

Nell’ambito della sua strategia di crescita a lungo termine nel 2023 Bosch Rexroth ha investito circa 460 milioni di euro in ricerca e sviluppo, con un aumento del 18,5 %. In quest’area rientra oltre il 6 % delle vendite, ancora una volta sopra la media del settore.

Tali investimenti rafforzano la posizione dominante della società nel settore idraulico e guidano la crescita nell’automazione industriale, una delle aree di crescita strategiche di Bosch.

Nel 2023 gli investimenti in nuovi impianti, edifici, macchinari e utensili hanno ammontato a circa 390 milioni di euro. Con gli impianti di recente inaugurazione di Querétaro, in Messico, oltre a quelli di Brnik, in Slovenia, Bosch Rexroth continua a rafforzare e bilanciare ulteriormente la rete di produzione globale e consolidare le catene di approvvigionamento locali.

Nella sede centrale di Lohr, ad esempio, la modernizzazione della fonderia è stata in gran parte completata ed è stato aperto un nuovo Centro Clienti e Innovazione. Ulteriori centri di questo tipo sono stati creati a Varsavia, in Polonia, e Budapest, in Ungheria.

Esempi delle innovazioni Bosch Rexroth includono:

soluzioni per la compressione e la movimentazione dell’idrogeno

il sistema operativo ctrlX OS aperto all’intero mercato dell’automazione con cui l’azienda è riuscita a conquistare rinomati partner come Dell Technologies, Congatec o Nokia

la nuova pompa a pistoni assiali A10VO serie 60 compatibile con eOC (circuito aperto elettronico) che copre il range di pressione media con cui le macchine mobili possono essere utilizzate con maggiore flessibilità e versatilità

(circuito aperto elettronico) che copre il range di pressione media con cui le macchine mobili possono essere utilizzate con maggiore flessibilità e versatilità la piattaforma digitale myBODAS per l’efficiente collaborazione fra utenti ed esperti BODAS per accelerare lo sviluppo software per veicoli off-highway oltre a soluzioni complete di automazione per l’intero flusso di valore nella produzione di batterie, dagli elettrodi e celle all’assemblaggio di moduli e pacchi batteria fino al collaudo a fine linea e al riciclo

La sua soluzione per il riciclaggio delle batterie con cui Bosch Rexroth è stata candidata per il rinomato Hermes Award verrà presentata alla Hannover Messe, in programma dal 22 al 26 aprile, insieme ad altre innovazioni.

Acquisizioni e partnership: rafforzamento del portfolio e potenziale per l’ulteriore crescita

L’acquisizione della società HydraForce con sede negli Stati Uniti con circa 2.100 collaboratori in tutto il mondo è stata completata nella primavera 2023.

HydraForce è specializzata in valvole filettate meccaniche ed elettriche e blocchi di comando. In Cina Bosch Rexroth ha stretto accordi con partner locali per la creazione di joint venture nei settori della elettrificazione di macchine off-highway e dell’automazione. L’obiettivo è sviluppare produrre e commercializzare prodotti specifici per questa regione.

Significativa crescita del personale

Alla fine del 2023 Bosch Rexroth poteva contare su una forza lavoro globale di circa 33.800 collaboratori, con un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente.

Con l’acquisizione di HydraForce la regione del Nord e Sud America ha registrato la massima crescita (un totale di +40 % o circa 1.300 collaboratori). Dopo circa due anni di creazione di posti di lavoro il numero di collaboratori in Germania è leggermente diminuito per via della parziale ricollocazione di attività già annunciata nel 2022 (per il 2,8 % o circa 400 persone). Circa il 42 % di tutti i collaboratori Bosch Rexroth lavora in Germania.