Christian Strahberger è stato nominato nuovo presidente della divisione Machine Automation di ABB (B&R). Strahberger porta in ABB oltre 25 anni di esperienza manageriale in ruoli di vertice con responsabilità diretta dei risultati economici nei settori dell’ingegneria meccanica, dei servoazionamenti, del motion control e dell’elettronica di potenza.
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Christian Strahberger nuovo presidente della divisione Machine Automation di ABB (B&R)
Strahberger ha 25 anni di esperienza al vertice di realtà internazionali come Semikron Danfoss. Punterà a trasformare le tecnologie emergenti in soluzioni concrete, con l’intento di rafforzare la produttività, la competitività e la crescita sostenibile dell’azienda austriaca B&R, che oggi è la divisione Machine Automation di ABB.
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