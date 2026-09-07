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Christian Strahberger nuovo presidente della divisione Machine Automation di ABB (B&R)

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Strahberger ha 25 anni di esperienza al vertice di realtà internazionali come Semikron Danfoss. Punterà a trasformare le tecnologie emergenti in soluzioni concrete, con l’intento di rafforzare la produttività, la competitività e la crescita sostenibile dell’azienda austriaca B&R, che oggi è la divisione Machine Automation di ABB.

Pubblicato il 7 set 2026
ChristianStrahberger
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Christian Strahberger è stato nominato nuovo presidente della divisione Machine Automation di ABB (B&R). Strahberger porta in ABB oltre 25 anni di esperienza manageriale in ruoli di vertice con responsabilità diretta dei risultati economici nei settori dell’ingegneria meccanica, dei servoazionamenti, del motion control e dell’elettronica di potenza.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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