Hexagon lancia Metrical per l’ispezione non presidiata sulle CMM

Hexagon ha lanciato Metrical, un sistema automatico di accodamento, carico e scarico dei pezzi progettato per rendere autonoma l’ispezione sulle macchine di misura a coordinate (CMM). La soluzione gestisce componenti di qualsiasi dimensione e permette alle macchine di lavorare su più turni con una supervisione umana ridotta al minimo.

Con questo lancio il gruppo svedese delle tecnologie di misura punta a rispondere a una delle difficoltà più sentite dal manifatturiero: la carenza di personale qualificato per il controllo dimensionale, che si somma alla necessità di aumentare la produttività delle ispezioni senza aggiungere operatori.

“Con mercati del lavoro sempre più competitivi, una crescente complessità dei prodotti e la pressione per garantire una produzione continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i team di metrologia si trovano spesso a dover bilanciare attività ad alto valore aggiunto con operazioni ripetitive di carico manuale dei pezzi”, spiega Jörg Deller, Vice President Product Technology Hardware della divisione Stationary Metrology di Hexagon Manufacturing Intelligence, la struttura che sviluppa le macchine di misura fisse del gruppo.

“Metrical elimina questo collo di bottiglia automatizzando la movimentazione dei pezzi e consentendo cicli di misura più continui con una supervisione umana minima”, aggiunge Deller.

Le CMM lavorano anche nei turni non presidiati

Metrical gestisce l’intero flusso di misura in automatico: i pezzi vengono accodati, caricati sulla macchina, misurati e scaricati in sequenza, anche nell’arco di più turni di lavoro. In questo modo aumentano l’utilizzo delle CMM e la capacità di ispezione, mentre i tecnici specializzati possono dedicarsi a programmazione, analisi e ottimizzazione dei processi.

Il sistema è compatibile con l’attuale e la nuova gamma di macchine di misura a coordinate Hexagon, tra cui la nuova Maestro e le macchine della serie Global. Questo significa che l’automazione può essere estesa sia alle nuove installazioni sia alle CMM già presenti in stabilimento.

Tra i benefici indicati dal costruttore ci sono l’aumento della produttività delle macchine e dell’Overall Equipment Effectiveness (OEE), l’indicatore che misura l’efficienza complessiva di un impianto, e la possibilità di effettuare ispezioni non presidiate al di fuori dei normali turni. Ne deriva una minore dipendenza da figure specializzate difficili da reperire, oltre a una migliore allocazione delle risorse umane.

Tre configurazioni per crescere per gradi

Metrical è disponibile in tre configurazioni, con tre, cinque o sette stazioni di preparazione, per adattarsi a volumi produttivi e layout di fabbrica differenti. L’approccio modulare consente di aumentare gradualmente il livello di automazione, adeguando la capacità di ispezione all’andamento della domanda.

Secondo Hexagon l’implementazione è rapida: l’ispezione automatizzata può partire poco dopo l’installazione, senza lunghi cicli di integrazione.

Riducendo i tempi di inattività tra un ciclo di misura e l’altro, il sistema permette di sfruttare la capacità delle CMM su più turni mantenendo gli standard qualitativi. Il costruttore sottolinea anche un effetto sulla sicurezza degli operatori, perché vengono limitate le attività ripetitive di movimentazione manuale dei pezzi, e una maggiore flessibilità nella gestione dei turni e delle diverse varianti di prodotto.

Software visuale e fissaggi modulari per cambiare pezzo

Metrical include un’interfaccia software visuale che semplifica la configurazione delle attività e la pianificazione delle ispezioni. Gli strumenti di monitoraggio basati su dashboard mostrano in tempo reale lo stato della produzione e aiutano i team a ottimizzare l’utilizzo delle CMM e l’efficienza dei flussi di lavoro.

Anche il passaggio a nuovi componenti è stato semplificato: i sistemi di fissaggio modulari permettono di adattarsi alle mutevoli esigenze produttive senza ricorrere a complesse riprogrammazioni.

Metrical è una delle novità basate su automazione e intelligenza artificiale che Hexagon sta introducendo quest’anno nel settore dell’ispezione. Il costruttore ha già fatto sapere che ulteriori novità per il portafoglio CMM saranno annunciate nelle prossime settimane.