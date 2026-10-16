Hexagon presenta la nuova macchina di misura a coordinate ottica Optiv S

Hexagon Manufacturing Intelligence annuncia il lancio della nuova generazione della macchina di misura a coordinate ottica (CMM) Optiv S.

La piattaforma completamente riprogettata offre miglioramenti significativi in termini di velocità, precisione e facilità d’uso, introducendo al contempo una nuova generazione di tecnologie di misura assistite dall’intelligenza artificiale che saranno rilasciate progressivamente nel corso del 2026 e del 2027.

Progettata per i produttori che devono ispezionare componenti complessi e ad alto valore aggiunto in settori quali elettronica, dispositivi medicali, automotive e meccanica di precisione, Optiv S combina avanzate capacità di misura ottica con tecnologie tattili e multisensore per aiutare i team qualità ad aumentare la produttività e semplificare i flussi di lavoro di ispezione.

Maggiore precisione e produttività con la nuova generazione di macchine di misura a coordinate ottica di Hexagon

La nuova piattaforma Optiv S è stata riprogettata per offrire prestazioni di misura significativamente superiori, incrementando al tempo stesso la produttività delle attività di ispezione.

Tra i principali miglioramenti:

Precisione tattile migliorata con E0, MPEE = (1,6 + L/200) μm

Dinamica della macchina aumentata di circa il 30% , grazie a velocità e accelerazioni più elevate

, grazie a velocità e accelerazioni più elevate tempi ciclo di ispezione ridotti di circa il 15% , secondo quanto dimostrano i primi test applicativi

, secondo quanto dimostrano i primi test applicativi nuovo sensore ottico con campo visivo più ampio, in grado di acquisire più caratteristiche del pezzo con un numero inferiore di immagini

Nel loro insieme, questi miglioramenti consentono ai produttori di ispezionare i componenti in modo più efficiente, mantenendo la precisione richiesta nei contesti produttivi più esigenti.

Misure più intelligenti grazie all’intelligenza artificiale

Oltre ai miglioramenti hardware, Optiv S introduce una nuova generazione di funzionalità software intelligenti all’interno di PC-DMIS, progettate per semplificare la programmazione delle misure ottiche e migliorare la coerenza dei risultati di ispezione.

Le nuove funzionalità, disponibili progressivamente nel corso del 2027, comprendono AI Edge Detection, che sfrutta una calibrazione assistita dall’intelligenza artificiale tra telecamera e illuminazione per migliorare il rilevamento dei bordi, ridurre i tempi di programmazione e garantire misure più coerenti tra diverse macchine e differenti condizioni del pezzo, con rilascio commerciale previsto con PC-DMIS 2026.2.

A queste si affiancano Fast Auto-Focus, capace di offrire prestazioni di autofocus fino al 50% più rapide per ridurre ulteriormente i tempi di ispezione, e AI Illumination, che ottimizza automaticamente i parametri di illuminazione per migliorare il rilevamento dei bordi riducendo al minimo le impostazioni manuali e la programmazione per tentativi ed errori, entrambe con rilascio commerciale nel 2027.

Grazie a queste funzionalità intelligenti basate sull’AI, si riduce la dipendenza dall’esperienza degli operatori, rendendo l’ispezione ottica avanzata più rapida, ripetibile e facilmente implementabile nei diversi ambienti produttivi.

Progettata per il futuro dell’ispezione ottica

Optiv S rafforza il portafoglio di macchine di misura ottiche di Hexagon, posizionandosi come una soluzione multisensore compatta e ad alta precisione, capace di coniugare produttività e accuratezza.

La piattaforma supporta i produttori che desiderano modernizzare i processi di controllo qualità attraverso l’automazione intelligente, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per un’ampia varietà di applicazioni di misura.

Combinando migliori prestazioni meccaniche e tecnologie di misura assistite dall’intelligenza artificiale, Optiv S aiuta le aziende a ridurre i colli di bottiglia nei processi di ispezione, migliorare la ripetibilità delle misure e aumentare l’affidabilità dei dati qualità, senza aggiungere complessità ai flussi operativi esistenti.

Insieme a MAESTRO, la piattaforma CMM completamente digitale di nuova generazione di Hexagon, Optiv S amplia il portafoglio di soluzioni di ispezione moderne dell’azienda, offrendo ai produttori la flessibilità di scegliere la tecnologia di misura più adatta a ogni applicazione e beneficiando al contempo delle più recenti innovazioni hardware e software.

Vantaggi estesi anche agli utenti Optiv M

Molte delle nuove funzionalità introdotte con Optiv S saranno disponibili anche per la piattaforma Optiv M.

Le funzionalità software di PC-DMIS e le tecnologie di misura assistite dall’intelligenza artificiale, tra cui Hex.ODS/AI Edge Detection, Fast Auto-Focus e AI Illumination, saranno infatti rese disponibili anche sugli impianti Optiv M. Gli utenti esistenti potranno così beneficiare degli stessi miglioramenti in termini di programmazione e coerenza delle ispezioni tramite l’aggiornamento dei propri sistemi.

Parte della strategia globale di Hexagon verso il controllo qualità intelligente e autonomo

Optiv S rappresenta un’espressione concreta della strategia di Gruppo di Hexagon, volta a integrare intelligenza artificiale e automazione nell’intero portafoglio di tecnologie di misura.

L’obiettivo è ridurre la dipendenza da competenze altamente specialistiche e rendere l’ispezione ad alta precisione accessibile a una più ampia gamma di produttori.

Il lancio conferma inoltre il continuo investimento di Hexagon nella connessione tra mondo fisico e digitale, trasformando i dati di ispezione in informazioni operative che supportano decisioni più rapide, affidabili e consapevoli nei settori serviti dall’azienda, dall’aerospazio all’automotive, dall’elettronica ai dispositivi medicali.

Optiv S (a partire dalla dimensione 4.4.3) è già disponibile commercialmente. Nel corso del 2027 verranno introdotte ulteriori funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, nuove dimensioni e configurazioni aggiuntive.