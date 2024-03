I vantaggi degli AGV e delle tecnologie di Sew-Eudrive per il magazzino 4.0: l’esperienza di Cadel

L’approccio della Smart Factory 4.0 sta sempre più incoraggiando una collaborazione tra le aziende, che valorizza le competenze individuali per fornire al mercato soluzioni complete e personalizzate. Sew-Eurodrive ha infuso la sua esperienza nelle soluzioni di automazione per tutte le necessità di movimentazione del magazzino, unendosi all’expertise di LCS nella progettazione, produzione, installazione e manutenzione di magazzini automatici e sistemi di material handling, con particolare attenzione ai settori manifatturiero, logistico e Food & Beverage.

Questa sinergia ha dato vita al progetto del magazzino automatico 4.0 per Cadel, un’impresa italiana specializzata nella progettazione e costruzione di stufe a pellet di alta qualità con sede a Santa Lucia di Piave (TV).

La collaborazione con Sew-Eurodrive ha permesso a LCS di presentarsi come l’unico punto di riferimento per il progetto di un sistema completo e modulare per il magazzino, rispondendo in modo completo alle esigenze di movimentazione interne ed esterne del nuovo magazzino. Questa sinergia ha portato alla trasformazione del magazzino in un sistema interconnesso, affidabile e adattabile nel tempo, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione e possibili future espansioni.

Rivoluzione nella logistica interna: i veicoli automatici AGV al cuore dell’efficienza di Cadel

Il cuore del progetto è il sistema automatico di trasporto con AGV (Automated Guided Vehicles), veicoli intelligenti che utilizzano un trasferimento energetico senza contatto per la gestione dei flussi interni di materiale.

Il complesso produttivo di Cadel, che si estende su circa 18.000 mq, integra l’intero processo produttivo delle stufe – dalla materia prima al prodotto finito, dallo stoccaggio alla spedizione ai rivenditori al dettaglio e/o GDO – in un unico sito per migliorare l’efficienza produttiva e la gestione dei flussi operativi, promuovendo una migliore collaborazione e integrazione tra uomini e macchine.

La produzione delle stufe avviene su 10 linee di montaggio per i semilavorati, 7 linee per la finitura del prodotto e 1 linea per il kittaggio. Il magazzino automatico ha una struttura autoportante alta 21 metri con 10 livelli di stoccaggio, 3 corridoi serviti da altrettanti traslo-elevatori ed è collegato alle diverse aree della fabbrica tramite una flotta di 9 AGV.

Le navette facilitano l’integrazione tra le linee produttive e il magazzino, collegando le diverse aree, anche molto distanti tra loro, su un percorso induttivo per il collegamento delle linee e della zona di spedizione di oltre 500 metri in andata e ritorno.

“La tecnologia a induzione, con un percorso teleguidato, consente di gestire le movimentazioni senza algoritmi troppo complessi e senza i vincoli della navigazione su binario. Questo semplifica estremamente i processi, garantendo allo stesso tempo grande flessibilità in fase di gestione e diversi benefici: massima libertà di accesso all’impianto produttivo, possibilità di tagliare i percorsi e di sorpassare su tragitti alternativi pre impostati, limitare accodamenti e interruzioni delle missioni di carico e scarico, favorendo così un time to market nei tempi programmati.”, spiega Simone Barozzi, Sales Manager LCS Group.

“Un altro aspetto interessante del progetto è l’ottimizzazione di costi e risorse: la tecnologia a induzione, non avendo necessità di batterie a bordo, minimizza i cali di prestazione: l’efficienza al 100% delle macchine in campo rende i processi più smart e ottimizzati”, aggiunge.

Il settore manifatturiero ha sempre più bisogno di migliorare l’intralogistica con soluzioni affidabili, flessibili e scalabili, in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato garantendo allo stesso tempo un alto livello di competitività.

Il magazzino è diventato un fattore critico per il successo delle imprese e richiede soluzioni efficienti e flessibili per la movimentazione.

“Grazie alla collaborazione con Sew siamo stati in grado di offrire a Cadel non solo una nuova soluzione, ma un nuovo modo di ripensare e organizzare il magazzino e la movimentazione dei materiali”, spiega Simone Barozzi, Sales Manager LCS Group.

“Partendo da uno studio approfondito delle esigenze, abbiamo offerto un posizionamento differente a livello tecnologico grazie alla tecnologia innovativa delle navette a induzione. Con gli AGV cambia radicalmente il punto di vista sulla gestione del magazzino: l’estrema flessibilità di movimento delle navette si unisce alla capacità di controllo, alla modularità e alla garanzia di stabilità della soluzione”, aggiunge.

Le soluzioni Sew-Eurodrive per il magazzino automatizzato

La tecnologia Sew per la Smart Factory 4.0 di Cadel ha permesso di rinnovare la flotta dei veicoli a guida autonoma (Automated Guided Vehicles – AGV) portando la movimentazione a un nuovo livello di evoluzione grazie alla loro integrazione con tutto il processo a livello di impianto e fabbrica.

Gli AGV si muovono grazie ad un sistema a induzione a pavimento con trasferimento energetico senza contatto, che offre anche benefici in termini di sostenibilità ambientale.

I traslo-elevatori per il magazzino sono azionati da motoriduttori controllati dal sistema multiasse compatto Movidrive modular, parte della piattaforma modulare per l’automazione Movi-C, un sistema flessibile e modulare in una singola piattaforma connessa, che è stata la scelta ideale per il progetto per garantire affidabilità, una rapida e semplice messa in servizio e una connessione aperta ai comuni sistemi di controllo.

La gestione software dell’azionamento è affidata al pacchetto Movikit StackerCrane effiDrive, appositamente sviluppato per la gestione ottimizzata dei trasloelevatori. Questa soluzione è in grado di ottimizzare i cicli di sollevamento e traslazione, raggiungendo un risparmio energetico fino al 25%.

Numerose funzionalità rendono immediata la messa in servizio tramite algoritmi di Anti-sway, MultiAxisController, Rope elongation compensation e la parametrizzazione facilitata di funzioni di safety avanzate.

Il sistema di movimentazione si interfaccia con la testata del magazzino, equipaggiata con motoriduttori con inverter decentralizzato Movimot advanced, che semplificano e accelerano la fase di installazione e il cablaggio elettrico sul sito grazie alla comunicazione Profinet integrata.