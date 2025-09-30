Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

Il futuro dell’automazione è sempre più software-defined: siamo pronti a governarlo?

La fabbrica del futuro sarà definita dal software. Ma la transizione dall’era del ferro a quella del codice è tutt’altro che scontata. Dall’evento “Oltre l’automazione: verso la Software Defined Factory” gli esperti avvertono: la tecnologia – dai Virtual PLC all’AI fino al quantum computing – corre veloce, ma senza una rivoluzione culturale su alcuni grandi temi – gestione del dato, modelli di management, collaborazione di filiera e modelli di business – l’industria rischia di perdere la sfida della competitività globale.

Pubblicato il 30 set 2025
L’ex fornace del Museo del Patrimonio Industriale di Bologna, un tempo cuore pulsante della produzione di “hardware” per eccellenza come i laterizi, ha fatto da cornice a un dibattito sul futuro dell’industria manifatturiera. A confrontarsi, durante l’evento “Oltre l’automazione: verso la Software Defined Factory” organizzato dall’Industrial Innovation Lab e promosso da Sew Eurodrive, un panel di esperti del mondo accademico, della ricerca, dell’industria tecnologica e della cultura d’impresa.

Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

