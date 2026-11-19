OPC Foundation rafforza la propria strategia per l’interoperabilità industriale con tre novità che riguardano altrettanti ambiti dell’automazione: l’integrazione dei dati di progettazione, la comunicazione con i dispositivi di campo e la sicurezza funzionale.
INDUSTRIAL NETWORKING
Interoperabilità dei dati, AutomationML entra nella OPC Foundation
OPC Foundation annuncia tre novità rilevanti per l’interoperabilità industriale: l’ingresso nell’organizzazione di AutomationML, nuove specifiche OPC UA FX per i dispositivi di campo e la certificazione SIL 3 di OPC UA Safety. L’obiettivo è integrare progettazione, comunicazione e sicurezza lungo il ciclo di vita degli impianti.
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ROBOTICA
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