MOTION CONTROL

Acopos M4: l’azionamento scalabile e potente per il controllo multi-asse

L’azionamento Acopos M4 di B&R Industrial Automation offre un design compatto e ad alta densità di potenza, riducendo l’ingombro nel quadro elettrico fino al 60% e raggiungendo un’efficienza energetica prossima al 99%. È progettato per l’automazione sicura e scalabile, supportando il protocollo OPC UA FX per la comunicazione in tempo reale. Grazie a un sistema embedded e funzionalità basate su AI, Acopos M4 offre capacità avanzate di manutenzione predittiva, monitorando e prevedendo il comportamento della macchina per prevenire guasti.

Pubblicato il 4 dic 2025
Acopos M4

Precisione e potenza eccezionali con un design compatto e scalabile: sono queste le caratteristiche del nuovo azionamento Acopos M4 di B&R che mira a ridefinire il motion control ad alte prestazioni per la produzione moderna.

Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
