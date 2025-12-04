Precisione e potenza eccezionali con un design compatto e scalabile: sono queste le caratteristiche del nuovo azionamento Acopos M4 di B&R che mira a ridefinire il motion control ad alte prestazioni per la produzione moderna.
Acopos M4: l’azionamento scalabile e potente per il controllo multi-asse
L’azionamento Acopos M4 di B&R Industrial Automation offre un design compatto e ad alta densità di potenza, riducendo l’ingombro nel quadro elettrico fino al 60% e raggiungendo un’efficienza energetica prossima al 99%. È progettato per l’automazione sicura e scalabile, supportando il protocollo OPC UA FX per la comunicazione in tempo reale. Grazie a un sistema embedded e funzionalità basate su AI, Acopos M4 offre capacità avanzate di manutenzione predittiva, monitorando e prevedendo il comportamento della macchina per prevenire guasti.
