L’offerta di Bosch Rexroth per un’automazione aperta, flessibile e sostenibile in mostra a SPS Italia

Bosch Rexroth parteciperà alla fiera SPS Italia, in programma a Parma dal 28 al 30 maggio, presentando le sue novità per un’automazione sempre più indipendente dall’hardware e nuovi sistemi per il motion control.

I visitatori della fiera potranno scoprire presso lo stand dell’azienda (stand E035, Padiglione 5) le ultime novità sulla piattaforma di controllo aperta basata su un’architettura software completamente aperta.

Questa piattaforma si distingue per la sua capacità comprovata di fornire tutti i componenti per soluzioni di automazione complete, dai controlli agli azionamenti e ai motori, oltre ai moduli I/O, PLC e IoT.

Una soluzione apprezzata per il suo sistema modulare, scalabile, estremamente flessibile e robusto, che permette l’implementazione di qualsiasi applicazione, dalla più semplice alla più complessa, in un modo familiare perché simile a quello utilizzato per i nostri smartphone.

Uno strumento “democratico” che ha dato vita a un’agorà dell’automazione industriale chiamata ctrlX World, un ecosistema in cui un numero crescente di partner contribuisce ad arricchirne il valore, ciascuno apportando le proprie soluzioni secondo una logica di co-creazione volta a offrire agli utenti una vasta scelta di app disponibili nel ctrlX Store.

I sistemi di motion control

A SPS Italia, Bosch Rexroth porterà anche la sua gamma di sistemi di motion control, mostrando gli ultimi sviluppi. Presso lo stand i visitatori della fiera troveranno ctrlX Flow6D, il sistema di trasporto levitante senza contatto (grazie all’uso di magneti permanenti opportunamente posizionati e movimentati) modulare e altamente adattabile, utilizzato per il trasporto, la manipolazione e il posizionamento efficiente e sicuro dei carichi. Il sistema può essere azionato su una superficie orizzontale, verticale o capovolta.

Spazio anche a ctrlX Flow HS, un sistema ad alta velocità che risparmia spazio e può essere configurato in modo flessibile per diverse tipologie e applicazioni diverse, con segmenti e carriers che possono essere combinati per creare un nuovo concetto di linea produttiva.

Con ctrlX Flow HS è possibile creare rapidamente lunghezze e percorsi specifici dell’applicazione semplicemente collegando rettilinei, curve e scambi.

Le tecnologie di Bosch Rexroth per una manifattura intelligente, connessa e sostenibile

Una sezione dello stand sarà dedicata al software con particolare attenzione alla sicurezza, all’IoT e alla convergenza tra IT e OT, mentre un’altra sezione sarà focalizzata sulla sostenibilità, illustrata attraverso demo di prodotti Bosch Rexroth legati all’efficienza energetica.

L’impegno “green” di Bosch Rexroth si rifletterà nella presentazione della sua politica di ricondizionamento dei prodotti, che vengono rimessi sul mercato a prezzi competitivi, riducendo notevolmente le emissioni di CO₂ rispetto a quelle generate dalla produzione di un componente completamente nuovo.