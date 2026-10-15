Maggiore efficienza e ingombro ridotto: Omron introduce i servoazionamenti C6 per le applicazioni meno gravose

Omron ha ampliato il proprio portafoglio motion con la serie C6, un servosistema CA progettato per assi con requisiti meno gravosi. La serie C6 copre potenze da 50 W a 7,5 kW, con modelli monofase a 230 V e trifase a 400 V.

Progettata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dell’automazione delle macchine moderne, questa soluzione servo offre un motion control dalle prestazioni ottimali a costi contenuti. Grazie all’equilibrio ideale tra prestazioni, funzionalità e costo, aiuta i costruttori di macchine ad aumentare la produttività, ridurre i tempi di sviluppo e rafforzare il proprio vantaggio competitivo.

I servoazionamenti hanno un ingombro ridotto e un’altezza costante in tutta la gamma di potenze fino a 3 kW: ciò semplifica il layout del quadro elettrico, riduce i tempi di assemblaggio e abbassa i costi di installazione. I connettori a innesto per alimentazione, motore, encoder e I/O integrati consentono un’installazione e una sostituzione rapide.

Tecnologia moderna a un costo accessibile

L’encoder dei servomotori C6 ha una risoluzione di 26 bit e può essere configurato come incrementale o come assoluto con batteria tampone. Il servoazionamento offre una risposta in frequenza di 3,5 kHz, con controllo full closed-loop disponibile per le applicazioni che richiedono un secondo encoder. La funzione Safe Torque Off (STO) cablata è integrata di serie e certificata Cat. 4, PLe e SIL 3.

La nuova serie C6 amplia la gamma Omron con una soluzione servo accessibile e tecnologicamente moderna per applicazioni meno gravose, mentre l’attuale serie 1S rimane la scelta ideale per applicazioni ad alte prestazioni e di lunga durata, con potenze fino a 15 kW.

La configurazione, la messa in servizio e la manutenzione della serie C6 avvengono tramite il software integrato Sysmac Studio, insieme ai machine controller NX, agli I/O NX e alle funzioni di rilevamento, visione e sicurezza.

L’impostazione degli assi è intuitiva e la combinazione di una rete EtherCAT real-time ad alta velocità con un unico ambiente di sviluppo integrato consente una messa in servizio più rapida e un funzionamento affidabile.