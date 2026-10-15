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Maggiore efficienza e ingombro ridotto: Omron introduce i servoazionamenti C6 per le applicazioni meno gravose

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Omron amplia il portafoglio motion con la nuova serie di servoazionamenti C6, sistemi cost-effective per applicazioni con requisiti non particolarmente gravosi. La soluzione garantisce comunque prestazioni, ingombri ridotti e installazione rapida, supportando i costruttori di macchine nell’aumentare la produttività e ridurre i costi di sviluppo.

Pubblicato il 15 ott 2026
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Omron ha ampliato il proprio portafoglio motion con la serie C6, un servosistema CA progettato per assi con requisiti meno gravosi. La serie C6 copre potenze da 50 W a 7,5 kW, con modelli monofase a 230 V e trifase a 400 V.

Progettata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dell’automazione delle macchine moderne, questa soluzione servo offre un motion control dalle prestazioni ottimali a costi contenuti. Grazie all’equilibrio ideale tra prestazioni, funzionalità e costo, aiuta i costruttori di macchine ad aumentare la produttività, ridurre i tempi di sviluppo e rafforzare il proprio vantaggio competitivo.

I servoazionamenti hanno un ingombro ridotto e un’altezza costante in tutta la gamma di potenze fino a 3 kW: ciò semplifica il layout del quadro elettrico, riduce i tempi di assemblaggio e abbassa i costi di installazione. I connettori a innesto per alimentazione, motore, encoder e I/O integrati consentono un’installazione e una sostituzione rapide.

Tecnologia moderna a un costo accessibile

L’encoder dei servomotori C6 ha una risoluzione di 26 bit e può essere configurato come incrementale o come assoluto con batteria tampone. Il servoazionamento offre una risposta in frequenza di 3,5 kHz, con controllo full closed-loop disponibile per le applicazioni che richiedono un secondo encoder. La funzione Safe Torque Off (STO) cablata è integrata di serie e certificata Cat. 4, PLe e SIL 3.

La nuova serie C6 amplia la gamma Omron con una soluzione servo accessibile e tecnologicamente moderna per applicazioni meno gravose, mentre l’attuale serie 1S rimane la scelta ideale per applicazioni ad alte prestazioni e di lunga durata, con potenze fino a 15 kW.

La configurazione, la messa in servizio e la manutenzione della serie C6 avvengono tramite il software integrato Sysmac Studio, insieme ai machine controller NX, agli I/O NX e alle funzioni di rilevamento, visione e sicurezza.

L’impostazione degli assi è intuitiva e la combinazione di una rete EtherCAT real-time ad alta velocità con un unico ambiente di sviluppo integrato consente una messa in servizio più rapida e un funzionamento affidabile.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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