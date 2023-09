Melsec FX5S, il nuovo PLC compatto di Mitsubishi Electric pensato per la trasformazione digitale

Il nuovo PLC Melsec FX5S di Mitsubishi Electric, ultimo arrivo della serie di PLC compatti ad alte prestazioni iQ-F, è progettato per favorire la trasformazione digitale ed è dedicato in particolare ad applicazioni di piccole dimensioni (fino a 60 I/O) in settori come il food & beverage, le lavorazioni metalmeccaniche o il trattamento acque.

Offrendo una soluzione di controllo funzionale e user-friendly, il nuovo PLC integra funzioni IIoT (Industrial Internet of Things) per applicazioni di automazione industriale semplici ed efficaci.

Configurazione e utilizzo intuitivi

Semplice da configurare e utilizzare, il controllore FX5S permette agli utenti di avviare l’installazione degli impianti più velocemente. Questo sistema intuitivo, inoltre, porta con sé un livello di prestazioni ad alta velocità che permette di sviluppare le applicazioni di posizionamento.

Utenti finali e costruttori di macchine possono fare affidamento sul nuovo FX5S di Mitsubishi Electric per sviluppare e implementare macchinari efficienti a un costo contenuto, con un massimo di 60 punti I/O.

Queste soluzioni supportano le funzionalità e la connettività IIoT, riducendo al minimo gli investimenti necessari per digitalizzare le operazioni chiave e iniziare a creare le smart factory del futuro.

Le funzioni IIoT

Fra le principali funzioni IIoT spiccano in particolare il data logging e la data flow analysis – fondamentali per accelerare e ottimizzare il troubleshooting e la root cause analysis. Grazie al webserver integrato nel PLC, gli operatori possono accedere a queste funzioni anche a distanza e monitorare l’attività in qualsiasi momento, con ulteriori vantaggi in termini di reattività e flessibilità.

La compatibilità con CC-Link IE Field Basic, una tecnologia Ethernet industriale aperta, consente di collegare il controllore ad altri dispositivi di automazione industriale, come HMI, azionamenti e I/O remoti. Ciò permette di sviluppare comunicazioni affidabili, facilitando la creazione di reparti di produzione interconnessi.