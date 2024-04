Sick a SPS Italia 2024: innovazione e sostenibilità nel futuro della sensoristica e robotica

Non solo novità di prodotto, ma anche demo interattive, speech e stazioni dinamiche dedicate al mondo della sensoristica, della robotica e

della sicurezza, con un focus speciale sull’educational: saranno queste le aree tematiche lungo le quali si svilupperà lo stand di Sick in occasione della prossima edizione di SPS Italia, in programma a Parma dal 28 al 30 maggio.

“Il valore della sensoristica di domani è dato da quanto riusciamo ad ascoltare la voce delle aziende oggi,” afferma Marco Catizone, Responsabile del Product Management di Sick.

“In Sick possiamo contare su un catalogo prodotti enorme e innovativo, ma ogni soluzione tecnologica alla fine assume la forma distinta e netta del nostro cliente. In occasione dell’edizione 2024 di SPS vogliamo creare suggestioni che, a partire dalle voci dei partecipanti, puntano a risolvere problematiche specifiche e non generici bisogni perché lavoriamo ascoltando la voce del cliente”, aggiunge.

L’ecosistema di Sick in mostra a SPS Italia

Un’edizione che quest’anno prevede un’area dello stand interattiva dedicata agli speech con minieventi e presentazioni per dare il focus su alcune novità tecnologiche e applicative di Sick.

Inoltre, saranno presenti stazioni demo complesse e dinamiche, in partnership con altri fornitori di spicco del settore automazione, come la stazione robotica in cui un robot assolverà due diverse applicazioni grazie ai sensori Sick, con cui il partecipante potrà interagire in prima persona.

Ma non solo: è previsto un corner educational, per portare l’automazione, in particolare la sensoristica, nel mondo della scuola. Sarà questa l’occasione per mostrare quali attività porta avanti Sick durante l’anno in contesti formativi, per presentare idee e soluzioni che possano garantire un futuro sostenibile e innovativo ai tecnici di domani.

“La fiera per noi è l’opportunità di creare suggestioni che possono poi fare emergere le esigenze applicative dei nostri clienti,” spiega Catizone.

“Parleremo di sostenibilità nel District 4.0, dove presenteremo alcune soluzioni specifiche per il monitoraggio dei consumi di aria compressa, e dell’impegno di Sick come azienda a produrre in maniera sostenibile ogni giorno. Innovazione, collaborazione, crescita: il futuro della sensoristica è già qui.”