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Efficienza energetica: per le imprese italiane la sfida si sposta dall’intenzione all’esecuzione

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Uno studio di ABB rivela che il 66% delle aziende industriali italiane ha già investito in efficienza energetica, ma il progresso è frenato da lacune nell’esecuzione e responsabilità frammentate. Con l’energia che incide per il 24% sui costi operativi, la sfida si sposta dalla gestione dei picchi di prezzo alla stabilità strutturale. Per garantire la redditività, diventa quindi cruciale superare i limiti organizzativi e adottare una visione finanziaria basata sul costo totale di proprietà (TCO).

Pubblicato il 31 mar 2026
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Il 66% delle aziende leader nel settore industriale in Italia ha già investito in efficientamento energetico e un altro 33% ha in progetto di farlo entro i prossimi 12 mesi. Tuttavia, il progresso è sempre più frenato da lacune nell’esecuzione.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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