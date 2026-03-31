Efficienza energetica: per le imprese italiane la sfida si sposta dall’intenzione all’esecuzione

lo studio

Uno studio di ABB rivela che il 66% delle aziende industriali italiane ha già investito in efficienza energetica, ma il progresso è frenato da lacune nell’esecuzione e responsabilità frammentate. Con l’energia che incide per il 24% sui costi operativi, la sfida si sposta dalla gestione dei picchi di prezzo alla stabilità strutturale. Per garantire la redditività, diventa quindi cruciale superare i limiti organizzativi e adottare una visione finanziaria basata sul costo totale di proprietà (TCO).