La crisi idrica minaccia la crescita dell’industria europea: un’impresa su due teme conseguenze entro cinque anni

La disponibilità di acqua sta diventando un fattore di rischio per la competitività e la continuità produttiva dell’industria europea. Il 52% dei dirigenti industriali ritiene che, entro i prossimi cinque anni, la qualità o la disponibilità delle risorse idriche rappresenterà un serio ostacolo alla crescita della propria azienda. Per il 14% degli intervistati il problema condiziona già oggi l’attività o le prospettive di sviluppo.

È quanto emerge dal Water Crunch Report, la ricerca commissionata da Schneider Electric a Censuswide e realizzata nel giugno 2026 su 340 dirigenti e responsabili delle infrastrutture idriche di otto Paesi europei, Italia compresa.

L’indagine evidenzia come lo stress idrico abbia già conseguenze economiche sulle attività manifatturiere: il 44% dei dirigenti industriali segnala un aumento dei costi operativi negli ultimi due anni, il 38% maggiori pressioni sulle infrastrutture e sui budget di manutenzione e il 30% interruzioni delle catene di fornitura.

Ancora più rilevante per la gestione del rischio industriale è la vulnerabilità delle attività produttive alle interruzioni dell’approvvigionamento: il 44% degli intervistati ritiene che una grave interruzione della fornitura idrica avrebbe ripercussioni sulle operazioni della propria azienda entro 24 ore.

L’acqua entra così nella valutazione dei rischi per la continuità operativa delle imprese manifatturiere, accanto ad altri fattori come gli attacchi informatici e le interruzioni delle supply chain. La gestione del rischio idrico, tuttavia, non ha ancora raggiunto ovunque un analogo livello di maturità tecnologica.

Dalla disponibilità d’acqua alla continuità produttiva: i rischi per l’industria

Lo stress idrico può condizionare le attività industriali attraverso diversi meccanismi. La disponibilità insufficiente di acqua può limitare la capacità di alimentare processi produttivi che richiedono raffreddamento, lavaggio o trattamento dei materiali. La qualità dell’acqua può inoltre influire sulla stabilità dei processi e sulla necessità di ulteriori trattamenti.

A queste dipendenze dirette si aggiungono quelle indirette: l’interruzione delle forniture da parte di aziende situate in territori colpiti dalla siccità può ripercuotersi su stabilimenti che non presentano problemi immediati di approvvigionamento.

Le conseguenze economiche rilevate dal rapporto mostrano che il problema è già presente nelle attività delle imprese intervistate, anche se con intensità differenti a seconda dei settori, dei processi e della localizzazione degli impianti.

Effetto dello stress idrico negli ultimi due anni Quota dei dirigenti industriali Aumento dei costi operativi 44% Pressione su infrastrutture e budget di manutenzione 38% Interruzioni delle catene di fornitura 30%

Il rischio idrico è inoltre aggravato dall’evoluzione delle condizioni climatiche europee. Le condizioni di siccità hanno interessato ampie aree del continente, mettendo sotto pressione anche attività legate al trasporto, all’energia e all’agricoltura.

Le difficoltà nell’approvvigionamento idrico possono quindi produrre conseguenze contemporanee sulla disponibilità della risorsa, sui costi di gestione e sulla sicurezza degli approvvigionamenti industriali.

“L’Europa non può più permettersi di considerare l’acqua soltanto una questione ambientale: oggi è anche un tema di competitività”, afferma Gwenaelle Huet, Executive Vice President Industrial Automation di Schneider Electric. “Così come la transizione energetica ha ridefinito le strategie industriali nell’ultimo decennio, l’efficienza idrica sarà determinante nel prossimo”.

Le imprese investono nell’efficienza idrica, ma l’adozione delle tecnologie è ancora incompleta

La crescente percezione del rischio sta già influenzando le decisioni delle aziende. Secondo l’indagine, il 98% dei dirigenti industriali intervistati dichiara che la disponibilità o la qualità dell’acqua ha orientato almeno una decisione aziendale rilevante.

Il 47% riferisce di aver aumentato gli investimenti nell’efficienza idrica e il 43% di aver sottoposto il rischio idrico a una revisione formale da parte del consiglio di amministrazione.

Queste decisioni indicano che, per una parte delle grandi imprese europee, la sicurezza degli approvvigionamenti idrici sta entrando nei processi di pianificazione degli investimenti e di gestione dei rischi.

La ricerca evidenzia però una distanza tra la consapevolezza dei benefici offerti dalle tecnologie digitali e la loro effettiva adozione.

L’86% dei dirigenti industriali ritiene che le tecnologie intelligenti per la gestione dell’acqua possano contribuire a ridurre i costi operativi, una convinzione condivisa dal 98% dei responsabili delle utility idriche intervistati. Più dell’80% riconosce inoltre il loro possibile contributo alla continuità operativa e alla sostenibilità.

Nonostante questa fiducia, il 58% dei dirigenti industriali conosce i digital twin e gli strumenti di modellazione delle reti, ma non li ha ancora installati. Tra i responsabili delle utility idriche, il 57% dichiara di conoscere le soluzioni di analisi predittiva o di gestione dell’acqua basate sull’intelligenza artificiale senza averle ancora adottate.

Il divario riguarda tecnologie che possono utilizzare dati raccolti dai sistemi di misura e controllo per migliorare la conoscenza dei consumi e la gestione delle infrastrutture.

Una parte delle soluzioni digitali è comunque già diffusa. Il 56% dei dirigenti industriali segnala l’adozione di controlli automatizzati e il 55% quella di smart meter, mentre tra le utility idriche la diffusione dei contatori intelligenti raggiunge il 76%.

Tecnologia e gruppo intervistato Quota Controlli automatizzati installati – industria 56% Smart meter installati – industria 55% Smart meter installati – utility idriche 76% Digital twin o modellazione conosciuti ma non installati – industria 58% Analisi predittiva o AI conosciute ma non adottate – settore idrico 57%

Digital twin, AI e automazione per ridurre sprechi e rischi

Le tecnologie digitali possono intervenire su diversi aspetti della gestione dell’acqua negli impianti industriali e nelle infrastrutture di distribuzione.

I sistemi di misura intelligenti permettono di raccogliere informazioni dettagliate sui consumi e sull’andamento dei flussi, rendendo più semplice individuare anomalie, dispersioni e utilizzi inefficienti.

L’automazione può utilizzare queste informazioni per regolare il funzionamento delle apparecchiature e intervenire sui processi in relazione alle condizioni operative.

I digital twin delle reti idriche riproducono il comportamento delle infrastrutture attraverso modelli alimentati dai dati di esercizio. Consentono di simulare scenari differenti, prevedere gli effetti di modifiche alla rete e valutare le conseguenze di possibili guasti o interruzioni.

L’analisi predittiva e l’intelligenza artificiale possono contribuire all’identificazione anticipata di anomalie e alla previsione delle condizioni operative, aiutando i gestori a pianificare gli interventi prima che si verifichino situazioni critiche.

Si tratta di un approccio che può essere applicato sia alle infrastrutture di distribuzione sia, con gli opportuni adattamenti, ai sistemi idrici industriali.

Un esempio citato da Schneider Electric riguarda Aarhus Vand, utility danese che utilizza un digital twin della rete idrica basato sulla soluzione EcoStruxure Water Advisor – Water Simulation.

Il sistema raccoglie dati provenienti da diversi punti della rete e li utilizza per simulare gli effetti di eventi programmati e imprevisti, individuare potenziali perdite e anticipare fluttuazioni nell’approvvigionamento.

Secondo Schneider Electric, la soluzione aiuta Aarhus Vand a intervenire più rapidamente sulle anomalie, riducendo sprechi, consumi energetici e costi operativi. Il comunicato non riporta tuttavia dati quantitativi sui risparmi effettivamente ottenuti.

L’interesse del caso per il manifatturiero riguarda soprattutto la possibilità di passare dal monitoraggio delle risorse alla previsione del comportamento dei sistemi, integrando i dati operativi con modelli capaci di supportare le decisioni.

Il riutilizzo dell’acqua e la sfida dell’efficienza delle risorse

Accanto alla digitalizzazione, la riduzione della dipendenza dalle fonti idriche tradizionali passa anche attraverso il recupero e il riutilizzo dell’acqua.

Secondo il dati, soltanto il 2,4% delle acque reflue urbane trattate viene riutilizzato nell’Unione europea. La quota si riferisce specificamente alle acque reflue urbane, non ai circuiti idrici industriali.

Nei processi manifatturieri, i sistemi di ricircolo possono consentire di recuperare una parte dell’acqua utilizzata nelle lavorazioni, riducendo la necessità di nuovi prelievi. La possibilità di adottarli e i livelli di recupero dipendono dalla qualità dell’acqua richiesta, dalle caratteristiche del processo e dai trattamenti necessari.

“Il riutilizzo dell’acqua può ridurre la nostra dipendenza da fiumi e bacini idrici già sotto pressione”, osserva Sophie Borgne, Water & Environment Segment President di Schneider Electric, sottolineando l’importanza degli investimenti nelle tecnologie intelligenti per la gestione delle risorse idriche.

L’integrazione tra recupero dell’acqua, monitoraggio digitale e automazione offre alle imprese la possibilità di agire sia sui volumi prelevati sia sull’efficienza dei processi.

La gestione dell’acqua entra nella strategia industriale

I risultati del Water Crunch Report delineano un’evoluzione nelle priorità delle grandi imprese industriali europee. La disponibilità idrica sta assumendo un peso crescente nelle valutazioni economiche, nella gestione degli impianti e nella pianificazione della continuità operativa.

La ricerca segnala anche una maggiore attenzione alla cybersecurity delle infrastrutture idriche: oltre la metà dei dirigenti industriali e dei responsabili delle utility la considera uno dei principali rischi da gestire, anche per la crescente digitalizzazione e interconnessione dei sistemi.

La stessa evoluzione che permette di misurare, controllare e ottimizzare in modo più efficace le risorse idriche richiede quindi di proteggere le reti e i sistemi di automazione da possibili compromissioni.

Per le imprese industriali, il percorso verso una maggiore resilienza idrica richiede interventi che coinvolgono tecnologie, organizzazione e investimenti. I dati della ricerca suggeriscono che la consapevolezza del rischio è elevata, mentre l’adozione degli strumenti digitali più avanzati presenta ancora ampi margini di crescita.

La gestione dell’acqua si avvicina così a quella dell’energia: una risorsa da misurare, ottimizzare e proteggere, il cui costo e la cui disponibilità incidono direttamente sulla competitività delle attività produttive.